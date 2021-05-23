Веревкой за хвост и на дно: как рыбаки уничтожают краснокнижных дельфинов в Крыму (видео)

В сети показали, как промышленные рыболовы в оккупированном Крыму "заметают" следы своей деятельности.

Кадрами поделились в Инстаграм АНО "Безмятежное море".

Как видно на видео, погибших дельфинов, которые случайно попали в сети, привязывают за хвост к камню и сбрасывают его на дно. Веревка не позволяет трупу животного всплыть и затем быть выброшенным на сушу.

"За время работы Центра "Безмятежное Море" были учтены уже 2167 выбросов дельфинов на побережье Крыма, большинство которых погибло из-за прилова в рыболовные сети, прежде всего – жаберные и отцеживающие", - говорится в сообщении.

Как указывается в сообщении, на сушу выбрасывает около 10% всех тел этих морских млекопитающих, остальные 90% опускаются на дно моря. Чтобы скрыть тела, рыбаки либо привязывают их к камням, либо вскрывают брюшную полость, чтобы выпустить из легких кислород, который будет удерживать тушку на плаву.

Кроме того, были учтены 23 дельфина, которые были найдены на берегу со срезанными мышцами и отсутствующими частями тел.

Осторожно, кадры ниже могут содержать шокирующий контент!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНО «Безмятежное Море» (@sereneseadolphins)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНО «Безмятежное Море» (@sereneseadolphins)

Как сообщалось ранее, оккупационные "власти" Крыма начали бурение дна Азовского моря в поисках пресной воды, но экологи предупреждают о возможной катастрофе.