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Веревкой за хвост и на дно: как рыбаки уничтожают краснокнижных дельфинов в Крыму (видео)

Веревкой за хвост и на дно: как рыбаки уничтожают краснокнижных дельфинов в Крыму (видео)
Обновлено 14:32 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В сети показали, как промышленные рыболовы в оккупированном Крыму "заметают" следы своей деятельности. 

Кадрами поделились в Инстаграм АНО "Безмятежное море". 

Как видно на видео, погибших дельфинов, которые случайно попали в сети, привязывают за хвост к камню и сбрасывают его на дно. Веревка не позволяет трупу животного всплыть и затем быть выброшенным на сушу. 

"За время работы Центра "Безмятежное Море" были учтены уже 2167 выбросов дельфинов на побережье Крыма, большинство которых погибло из-за прилова в рыболовные сети, прежде всего – жаберные и отцеживающие", - говорится в сообщении. 

Как указывается в сообщении, на сушу выбрасывает около 10% всех тел этих морских млекопитающих, остальные 90% опускаются на дно моря. Чтобы скрыть тела, рыбаки либо привязывают их к камням, либо вскрывают брюшную полость, чтобы выпустить из легких кислород, который будет удерживать тушку на плаву. 

Кроме того, были учтены 23 дельфина, которые были найдены на берегу со срезанными мышцами и отсутствующими частями тел. 

Осторожно, кадры ниже могут содержать шокирующий контент!

 
 
 
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Публикация от АНО «Безмятежное Море» (@sereneseadolphins)

 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от АНО «Безмятежное Море» (@sereneseadolphins)

 

Как сообщалось ранее, оккупационные "власти" Крыма начали бурение дна Азовского моря в поисках пресной воды, но экологи предупреждают о возможной катастрофе. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 565

Все по теме:

Экология, Крым, Дельфины.
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