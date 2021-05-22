Оккупанты сделали шаг к обеспечению Крыма пресной водой из Азовского моря, но это грозит катастрофой

Российские оккупанты в Крыму начали бурение дна Азовского моря, чтобы исследовать запасы пресной воды. Но экологи бьют тревогу – это приведет к необратимой глобальной экологической катастрофе.

Об этом сообщает РБК.

Как сообщил "вице-премьер Крыма" Евгений Кабанов, наличие воды подтверждено данными геологоразведки, а к 1 июля будет известно ее качество.

При этом как уточнила директор центра экологического консалтинга и аудита Оксана Волоско-Демкив, вода, добытая российскими оккупантами в результате бурения, будет непригодна для питья.

Дело в том, что в результате этого процесса возникнет депрессионная воронка, то есть пониженная поверхность подземных вод, обусловленная водоотбором. Это повлечет неотвратимые последствия.

"В результате ухудшится качество имеющихся питьевых запасов, то есть вода, которая еще останется, будет не пригодна для питья, и территория может стать непригодной для жизни. Это проект, который может сделать эту территорию безлюдной", - уверена Волоско-Демкив.

Причем поражен будет не только полуостров, но и примыкающий к нему юг Украины.

Как сообщал "Телеграф", оккупанты постоянно ищут альтернативу днепровской воде. Так, буквально недавно оккупационные "власти" в аннексированном Крыму придумали "оригинальный" способ справиться с дефицитом воды на полуострове, предложив пополнить водохранилища водой из местных водопадов.