Оккупанты добрались до водопадов: в Крыму выдали новый план по добыче воды

Оккупационные "власти" в аннексированном Крыму придумали "оригинальный" способ справиться с дефицитом воды на полуострове, предложив пополнить водохранилища водой из местных водопадов.

Об этом написал в Facebook "премьер-министр" Крыма Сергей Аксенов.

Он заявил, что "ситуация по данному вопросу (касаемо обеспечения Крыма водой, - Авт.) стабилизировалась". По его словам, помимо графиков подачи воды по Симферополю, Алуште и Ялте, предлагается запить водохранилища за счет крымских водопадов.

"Так, например, по Ялте планируется переброска воды из водопадов в водохранилища", - рассказал Аксенов.

"Глава Крыма" спрогнозировал, что как минимум до конца этого года, "даже при самом плохом сценарии", "крымчане будут с водой".

Подробнее об этом, читайте в материале "Телеграфа": Мы видим Крым международным курортом, а Путин – непотопляемым авианосцем, – экс-министр Александр Лиев.