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Испоганят весь Крым: в Украине оценили попытки оккупантов добыть воду на полуострове

Испоганят весь Крым: в Украине оценили попытки оккупантов добыть воду на полуострове
12:16 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

На данный момент главное направление по добыче воды в Крыму это бурение новых скважин. Вопрос в том, что подземные источники не бесконечны и после истощения могут привести к засолению почв.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" озвучил лидер крымскотатарского национального движения, глава Меджлиса крымскотатарского народа (с 1991 по 2013 годы), народный депутат III-IX созывов Верховной Рады Украины Мустафа Джемилев.

По его словам, на проекты по скважинам в оккупированном Крыму выделили на 4 года 48 миллиардов рублей (около 18,3 миллиарда гривен).

Джемилев уверен, что запасы подземных вод не безграничны и их явно недостаточно для полного обеспечения Крыма, а бурение скважин создает серьезную угрозу экологии Крыма.

"В образовавшиеся после извлечения пресной воды пустоты по закону "сообщающихся сосудов" вливается морская вода, а также непригодные для употребления различные стоки, происходит засоление почв", - отметил он.

Таким образом уже сейчас на полуострове принято решение о закрытии и ликвидации около 40 скважин.

"Такая же участь ждет через определенное время и те новые скважины, которые россияне собираются бурить. И так, видимо, будет продолжаться до тех пор, пока они не испоганят весь полуостров", - убежден Джемилев.

Подробнее по теме читайте в материале "Телеграфа": Россия не допустит гуманитарную катастрофу с водой в Крыму, но дело не в заботе о людях, - Мустафа Джемилев

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Вода, Крым, Мустафа Джемилев.
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