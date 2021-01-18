Россия не допустит гуманитарную катастрофу с водой в Крыму, но дело не в заботе о людях, - Мустафа Джемилев

Лидер крымскотатарского национального движения, глава Меджлиса крымскотатарского народа (с 1991 по 2013 годы), народный депутат III-IX созывов Верховной Рады Украины Мустафа Джемилев в интервью «Телеграфу» рассказал о том, как россияне пытаются скрыть колонизацию Крыма – и куда их может привести оккупация украинского полуострова.

- Россияне уверяют, что начиная с оккупации Крыма (с 2014 года), туда переехало уже примерено четверть миллиона жителей РФ. Насколько эти данные соответствуют действительности?

- Российская статистика, особенно в вопросах, имеющих политическое значение, разумеется, не заслуживает никакого доверия. По этим темам у них, как правило, существуют две статистики.

Одна, как говорится, для толпы, для публикации в СМИ, а вторая, строго засекреченная, - для высшего начальства. Так было в прошлом и в СССР. Например, по так называемому «референдуму» о присоединении Крыма к России в марте 2014 года их пресса сообщала, что будто бы в «голосовании» приняли участие в целом по Крыму более 96% населения полуострова. Цифра фантастическая, небывалая за всю историю Крыма. И это при том, что 99,5 % коренного народа Крыма, составлявший тогда около 14 % населения полуострова, по призыву Меджлиса крымскотатарского народа бойкотировал этот «референдум».

А в секретном докладе ФСБ России сообщалось, что в референдуме приняли участие 34,2% населения Крыма – т.е. цифра более близкая к реальности.

Статистические данные о количестве людей, выдворенных из Крыма или добровольно покинувших Крым, а также прибывших в Крым из России после его оккупации, тоже, конечно, засекречены.

– Почему россияне бояться показать реальную статистику?

- Причины этого вполне понятны. В соответствии с Женевской конвенцией 1949 года, выдворение местного населения из оккупированных территорий и заселение этих территорий гражданами страны-оккупанта относится к разряду военных преступлений. Полностью отрицать эти факты россияне никак не могут, поскольку они вполне очевидны. Но они склонны максимально занижать эти цифры. Например, недавно сообщалось, что население Севастополя после «присоединения Крыма к России» возросло на 80%. В переводе на абсолютные цифры это означает, что возросло на 274 000 человек. При этом, известно, что уровень смертности в целом по Крыму в настоящее время превышает уровень рождаемости где-то на 13%. То есть в данном случае они занизили число новых пришельцев в Севастополь как минимум в три раза. Если по такой же пропорции они брешут и в целом по Крыму, то получается, что число переселенных в Крым граждан страны-оккупанта составляет не менее 600 тысяч человек. Эта цифра более или менее совпадает с информацией, которую мы получаем от соотечественников из Крыма.

- Есть ли шанс остановить колонизацию Крыма оккупантами?

- Остановить колонизацию мы сейчас никак не сможем, поскольку Россия не считается с международными нормами - ни с резолюциями генассамблеи ООН, ОБСЕ, ни с решениями Международного суда ООН. Страна-оккупант продолжает совершать свои преступления. Но украинское государство должно, по крайней мере, принять какой-то закон, где четко говорилось бы о том, что произойдет с людьми, незаконно пересекшими границу Украины и поселившимися на оккупированной территории. Хотя бы для того, чтобы эти люди после деоккупации не говорили «А мы же не знали…»

- Насколько болезненна для Крыма проблема дефицита воды?

- Дефицит воды в Крыму, действительно, очень острый. Но пока еще не катастрофический. Хотя с каждым днем положение только ухудшается. Тем не менее, не думаю, что Россия допустит в Крыму гуманитарную катастрофу. Не потому, что им жалко людей. А потому, что это нанесет серьезный удар по их пропаганде, которая базируется на том, что, оккупировав Крым, они тем самым очень осчастливили его жителей.

Сейчас в России обсуждается несколько вариантов обеспечения Крыма водой. Это опреснение морской воды, переброска воды с Краснодарского края, более интенсивное извлечение подземных вод на территории самого Крыма, меры по экономии воды жителями Крыма (видимо, вынудят меньше мыться и т.п.).

– И какой из этих вариантов наиболее реалистичен?

– Проект по обеспечению водой Крыма посредством опреснения очень дорогостоящий и энергоемкий. Считается, что если всё же построят достаточно опреснителей, вода будет стоить жителям где-то в три раза дороже. То есть, если они сейчас платят по 30-35 рублей за кубометр, то за опресненную придется платить около 100 руб. Но строить опреснители пока не спешат – проблема с деньгами.

На размещение не так давно в Крыму трех дивизионов ракетных комплексов С-400 «Триумф» (каждый дивизион стоит 500 млн долларов) деньги как-то сразу нашлись. А вот для воды – проблема. Пока, вроде бы, планируют построить только один опреснитель в Сакском районе, который как-то облегчит водоснабжение Симферополя.

От проекта по переброске воды из Краснодарского края тоже быстро отказались. Во-первых, очень дорого. Во-вторых, воды не хватает даже для самого Краснодарского края. Уже в нескольких его населенных пунктах (в Геленджике, Новороссийске и др. поселениях) воду стали давать по графику - только в определенные часы. Там тоже поговаривают о необходимости строить опреснители морской воды.

Основной упор сейчас делается на бурение новых скважин для извлечения подземных вод. В основном на эти цели, а также ремонт водозаборов, очистных сооружений и прочего выдели на 4 года 48 млрд рублей. Это около 900 млн долларов. Но, во-первых, запасы подземных вод не безграничны - и явно недостаточны для полного обеспечения Крыма. А во-вторых - создается серьезная угроза экологии Крыма.

- Что это за угроза?

– В образовавшиеся после извлечения пресной воды пустоты по закону «сообщающихся сосудов» вливается морская вода, а также непригодные для употребления различные стоки, происходит засоление почв. По этой причине сейчас уже принято решение о закрытии и ликвидации около 40 скважин.

Такая же участь ждет через определенное время и те новые скважины, которые россияне собираются бурить. И так, видимо, будет продолжаться до тех пор, пока они не испоганят весь полуостров.

- В конце прошлого года Путин высказался о возможности доставать подземные воды со дна Азовского моря. Насколько реалистичен этот проект?

- Путин, похоже, рассматривает уже и Азовское море как внутренне российское озеро… По мнению многих специалистов каких-то точных исследовательских данных о количестве и вообще наличии там пресной воды нет. А если и есть там вода, то её извлечение и доставка на полуостров будет стоить астрономических сумм. Так что эта путинская идея скорее рассчитана только на успокоение жителей «светлыми перспективами».

Что касается возможной экономической катастрофы в Крыму, о которой говорит эксперт по вопросам Евразии и бывший аналитик Госдепартамента США Пол Гобл, то я думаю, что этот вопрос тесно взаимосвязан с перспективами экономического коллапса всей Российской Федерации. Сейчас Крым является самым дотационным регионом для России. Ну, будет еще дотационнее - и, следовательно, еще более значимым фактором, толкающим Россию к коллапсу.

- Ассоциация реинтеграции Крыма уверяет, что Россия превратила украинский полуостров в военную базу. В том числе, развернув там системы доставки и другие средства, относящиеся к ядерному оружию. Так ли это – и куда такой подход заведет Россию?

- Действительно, чтобы охранять украденное, Россия напичкала Крым всеми видами своего вооружения и загнала туда огромное количество войск. Генассамблея ООН, ОБСЕ неоднократно принимали резолюции с требованием прекратить милитаризацию Крыма, вывести оттуда свои войска и вообще прекратить оккупацию. То, что Россия не выполняет эти резолюции и даже наоборот, еще больше нагнетает военный психоз, вовсе не означает, что они были приняты впустую. Невыполненные резолюции являются веским основанием для продолжения и усиления экономических санкций против страны-агрессора.

Кроме того, наращивание Россией военного потенциала вынуждает западные страны к ответным действиям в этой сфере. А гонка вооружений, кстати, это как раз то, что развалило в свое время СССР. Экономика Союза, как и нынешней РФ, в основном держалась на продаже природных ресурсов.

К тому же, РФ по потенциалу уже далеко не СССР с его сателлитами из «соцлагеря». Например, нынче ВВП РФ составляет лишь около 80 % ВВП Италии, которая по площади в 56 раз меньше площади России.

Правда, Россия значительно экономит за счет того, что на одного военнослужащего тратит в пять раз меньше, чем страны НАТО. Но всё равно, разрыв в потенциале не сопоставимый.

Так что руководство России нынешним своим поведением, полагаю, довольно быстрыми шагами приближает свою страну к участи ушедшего в небытие Советского Союза.