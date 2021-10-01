Алексей Суровцев о вылете с "Танцев со звездами": С такими низкими оценками не согласен, некоторые пары танцевали хуже

Покинувший "Танцы со звездами" Алексей Суровцев высказался о своем уходе из шоу и дальнейших планах

Украинский актер Алексей Суровцев, известный по роли в сериале "След", оставил борьбу в шоу "Танцы со звездами" в четвертом эфире. Участник запомнился зрителям самой низкой оценкой за всю историю проекта – единицей от Екатерины Кухар, откровенными образами и лирическим вальсом, который показал артиста с нового ракурса. В эксклюзивном интервью "Телеграфу" Алексей Суровцев рассказал о том, что на самом деле скрывается за его брутальной внешностью и каким он увидел закулисье проекта "Танцы со звездами".

Справка: Алексей Суровцев родился в Днепре в 1982 году. С детства занимался музыкой, играл в КВН. Окончил факультет физического воспитания Днепропетровского национального университета им. О. Гончара. Мастер спорта по плаванию, трехкратный чемпион Украины по стриптизу и создатель театра стриптиза Strike Erotic Show, чемпион Украины по бодибилдингу, участник проекта "Танцуют все". Актер сериалов "След", "Коп", "Роман с детективом", "ЛавЛавCAR".

- Чего ожидали от участия в шоу "Танцы со звездами"?

- В первую очередь, ожидал борьбы и изучения различных видов танца. Ждал множества ярких и классных образов, которые можно на себя примерить. Мне это всегда очень нравилось в "Танцах со звездами".

- Оправдались ожидания?

- Я доверился полностью постановщикам, потому как они профессионалы своего дела. Но зрителям эти танцы абсолютно не зашли. Поэтому я понял – нужно что-то менять, делать более глубокие постановки.

- А вы смотрели предыдущие сезоны "Танцев"? Кто был вашим фаворитом?

- Я смотрел первый сезон. У меня в голове отложилась вот эта ярчайшая борьба, крутейшие постановки, шоу без всяких интриг. Моими фаворитами были Владимир Зеленский и Наталья Могилевская, которые и были в финале. Хотя и Виталий Козловский неплохо танцевал… В целом, первый сезон остался в памяти, как шоу на очень высоком уровне. Остальные я смотрел отрывками в YouTube.

- Можете, пожалуйста, описать, чем отличается впечатления от шоу, когда ты смотришь его как зритель, и когда ты являешься его участником?

- Я думал, что артист заходит в этот проект, как говорится, на все готовенькое. Я очень ошибся, в том плане, что тут нужно очень пахать. Никто за тобой не будет бегать, если ты сам не приложишь к этому усилия. Нужно находить себе свободное время, так как никто не станет под тебя подстраиваться. Помимо танцевальных нагрузок есть еще куча интервью, дневников, визиток и съемок, на которые нужно потратить время. И совместить это с проектами, которые у меня сейчас идут, было практически невозможно. Это было очень сложно. Я спал по четыре часа в сутки. Но впечатления только самые классные! Это замечательная команда, потрясающие участники. Я ко всем относился дружелюбно, как и большинство ко мне. Понимал, что все мы соперники, но, тем не менее, каждый получит по заслугам.

- С кем подружились на проекте?

- Очень люблю Костю Войтенко, он классный человек, Диму Кадная, Олю Харлан, Фагот –достаточно приятный, простой мужик. Это если брать звезд. Дикусар – очень приятный парень, Антон Нестерко… По чуть-чуть со всеми общался, но все равно чувствовалась конкуренция.

- Какие отношения у вас с партнершей Марией Колосовой? Бывали споры или ссоры?

- Я к ней очень хорошо отношусь. Маша – прикольная девчонка, красивая, молодая, умная, хорошо танцует. Споры и ссоры, конечно, бывали, потому что я творческий человек, имею за собой 12-летний опыт управления танцевальным коллективом. В хореографии, может быть, я не очень, но разбираюсь в постановках. За моими плечами более 50 различных постановок. Так что на этом фоне у нас с Машей возникали разногласия, но старался ее слушать. Не знаю, хорошим ли я был учеником или нет, но я старался.

Второе выступление пары Ча-ча-ча в исполнении Алексея и Марии Пара Алексея Суровцева и Марии Колосовой на "Танцах со звездами"

"Не согласен с выбором образа, в котором изначально меня показали"

- Вас называют секс-символом проекта. Вы тоже так считаете?

- Никогда в жизни не считал себя сексуальным, красивым, тем более, секс-символом. У меня не было такой цели. Напротив, я хотел заинтересовать людей как творческая единица, а не как какой-то альфа-самец. Поэтому я старался не участвовать в борьбе за звание секс-символа проекта. Секс – это не про внешность, это внутренняя составляющая. И я не считаю, что излучаю какую-то сексуальную энергию, по крайней мере, для общих масс.

- Расскажите, пожалуйста, как выбираются танцы и образы для постановок? Потому что общаясь на балконе с Машей Ефросининой вы в прямом эфире говорили, мол, если бы вы были постановщиком шоу – ставили бы себе номера со смыслом и душой, при этом без акцента на ваше тело.

- Конечно же, за нас все выбиралось творческой группой, Леной Коляденко – очень талантливый постановщик, я ее очень уважаю. Но немножко не согласен с выбором образа, в котором изначально меня показали. Это то, с чем я боролся на протяжении 15 лет своей карьеры. Я пытался эротические танцы преподнести как что-то эстетическое, то, что можно показывать в театрах, и я этого добился: наши спектакли проходили с успехом на больших площадках и в театрах.

- Считаете ли свой первый танец провальным, так как он набрал мало баллов?

- Первый номер был провальный, абсолютно, да. Румба была совершенно незнакомым жанром для меня. Кроме того, был очень короткий номер, 1 минута 10 секунд. За этот промежуток из румбы было всего три шага. И я полностью согласен с судьями. Как оценить такой танец? Непонятно. Мы пытались показать страсть. Думаю, с актерской стороны – справились. А вот шагов судьям оказалось мало. Тем не менее, я не согласен со столь низкими оценками. Но с судьями не спорят. Я принимаю их мнение. Что мне еще остается? Мы получили такие низкие оценки и, конечно же, порцию хейта в свой адрес по поводу того, что Алексей Суровцев абсолютно не умеет танцевать и ходит по паркету. Те люди, которые знакомы с моим творчеством, знают – я умею танцевать.

- Как вообще реагируете на слова, замечания и оценки судей? Кто из жюри вам импонирует больше всего, а кого, может быть, боитесь?

- Всегда прислушиваюсь к мнению человека, который является для меня авторитетом. И никогда не слушаю того, кого таковым не считаю. В данном шоу судьи, конечно же, авторитетны для меня. Я абсолютно согласен с каждым словом Максима Чмерковского – красавчик, всё всегда по делу, четко, ясно и понятно. Катя Кухар… Возможно, у нее такой образ, не знаю. Верю, что у нее такой образ, а на самом деле она хороший и очень милый человек. Наверное, быть злым судьёй – ее роль. Если говорить о Владе Яме, хороший парень, всегда говорит довольно уместно. В целом, все комментарии судей были по делу. Единственное, не согласен с некоторыми оценками относительно других участников.

- Какой танец хотели бы освоить?

- Хочу освоить все виды танцев, но больше всего – танго, контемп и пасодобль. Это то, что мне близко. Надеялся, что в следующим эфире будем танцевать пасодобль.

- Ожидали, что вылетите в четвертом эфире?

- Я все-таки надеялся, что пройду дальше, но моей аудитории не хватило, чтобы перекрыть низкие оценки. Я очень расстроен, не хотел покидать проект. Несмотря на то, что судьи похвалили наш последний танец, оценки были невысокими, если сравнивать с другими звездами. Хотя некоторые (называть я их не буду), на мой взгляд, танцевали похуже, но получили более высокие оценки, что позволило им не попасть в зону риска. К тому же, помогла их аудитория. К сожалению, так. Я надеялся еще как минимум 2-3 эфира пробыть, там бы я раскрылся, потому что достаточно быстро учусь, и зритель, думаю, это понял и увидел прогресс. При правильном подходе можно было бы прогрессировать и учиться чему-то новому и дальше.

"То, что меня мало кто знает – это правда"

- В первом танце у вас был поцелуй с партнершей. Ваша девушка не приревновала?

- Девушка не приревновала, потому что это работа. Это было перевоплощение в роль, ничего там такого нет, просто соприкоснулись губами, как актеры целуются в сценах. Абсолютно нормальная практика для актера.

- В отношениях с вашей девушкой Анной доминируете вы? Или в вашей паре партнерская модель взаимоотношений?

- У нас никто не доминирует. Мы оба сильные личности. И у каждого есть свое мнение. В этом, конечно, есть сложность, потому что кто-то периодически должен уступать. Но мы учимся находить компромиссы.

Алексей Суровцев с девушкой Анной. Фото из архива героя

Алексей Суровцев: "Мы учимся находить компромиссы". Фото из архива героя

- Судя по информации из сети, вы уже были дважды женаты. О третьем браке задумывались?

- Все верно, я был дважды женат. Конечно, какие-то мысли есть. Как будет – посмотрим. Когда мы будем к этому готовы, обязательно узаконим отношения. Но, по сути, что меняет печать в паспорте? Эту печать можно в любой момент расторгнуть.

- Мечтаете о детях?

- Да, хочется. Не то чтобы мечтаю, но если жизнь нам даст детей – будет замечательно. Не даст – значит так нужно.

- Как реагируете на хейт в сети? Например, на слова, что именно вы должны были выбыть. Или на комментарии, мол, кто это вообще такой, малоизвестный.

- Да, бывает хейт, который обижает. Но если подумать: то, что меня мало кто знает – это правда, я не такой известный в широких кругах, только начал свою актерскую карьеру. За два года и так, я считаю, сделал неплохой прорыв в карьере. По поводу того, что мы должны выбыть: на каждый товар есть свой покупатель. У меня есть свои поклонники и свои хейтеры. Так у каждого творческого человека, невозможно нравится всем – мы же не 100 долларов. Люди, которые смотрят, к примеру, шоу, очень часто говорят словами тех же судей. Как преподнесли – так аудитория и воспринимает. Я все это прекрасно понимаю.

- Еще иногда читала в комментариях, что вас сравнивают с Тарзаном. Как относитесь к такому сравнению?

- Каждой творческой личности хочется быть индивидуальным. Так уж сложилось, что мы с ним похожи, еще и занимались похожими видами деятельности. Раньше меня это бесило. Меня сравнивали с ним каждый день по 200 тысяч раз, причем я это слышал постоянно. Сейчас повзрослел, отпустил бороду, у меня немножко другая внешность, теперь не так часто сравнивают. Да и меня это сейчас не особо задевает. Тарзан для меня не является примером для подражания. Он классный мужик, в том смысле, что в свои 50 лет прекрасно выглядит. На этом его достоинства для меня заканчиваются.

"Мы с Рымарем похожи во всем. Он – это я"

- Многим вы известны по сериалу "След", где вы играете Тараса Рымаря – майора спецназа, старшего оперуполномоченного, следователя-оперативника. Расскажите, в чем вы похожи с героем, а в чем – отличаетесь?

- Мы с Рымарем похожи во всем. Рымарь, в принципе, – это я. Просто в определенных обстоятельствах. Мы оба целеустремленные, сильные, любим женский пол, отвечаем за свои слова. Мы – мужики. Что он, что я.

Звезда сериала "След" Алексей Суровцев

- В каком жанре фильма или сериала мечтаете сняться? О какой роли мечтаете?

- Хочется попробовать романтическую роль. Сейчас я снимаюсь в 4-серийке "Девчата", у меня первый опыт романтической роли. Я играю такого простого, правильного парня, который красиво, как может, ухаживает за девушкой. Очень здорово прочувствовать такие эмоции, прожить их. Играть супергероев или суперзлодеев – это прикольно, но хочется отойти от этого амплуа. И еще очень хотел бы поучаствовать в историческом проекте! Что-то связанное с викингами, казаками – это мне очень близко и нравится.

Алексей Суровцев: "Хотел бы поучаствовать в историческом проекте". Фото из архива героя

- Думали ли в детстве, что будете сниматься в сериале, участвовать в таком популярном шоу?

- Не думал, но хотел быть актером, правда, не знал как. Меня всегда тянуло на телевидение, пытался попасть в какие-то развлекательные шоу, постоянно был и ведущим, и музыкантом, жил в творчестве.

- Когда осознали, что хотите известности и развития именно в творческой сфере?

- Я не хочу прям известности, мне нужно признание. Чтобы люди понимали то, что я делаю, начали правильно меня воспринимать. Вот даже на шоу меня очень неправильно восприняли поначалу. Уже с третьего танца начали неплохо воспринимать, но этого времени было мало, чтобы перекрыть тот негатив, получившийся после двух первых танцев.

- В каких проектах еще мечтаете поучаствовать?

- Я жду, пока закончатся карантинные ограничения. Мы готовим новые спектакли. Очень нравится гастролировать. Это совсем другие эмоции, другая жизнь. По поводу проектов – никогда не планирую вот так заранее. Когда пригласят – посмотрим.