Укр

Первые 10 баллов от Екатерины Кухар: какой паре удалось впечатлить приму-балерину

Автор
Анна Барабан
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Автор
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Прима-балерина впервые достала табличку с цифрой "10" Новость обновлена 10 октября 2021, 22:37
Прима-балерина впервые достала табличку с цифрой "10"

Одной из пар удалось покорить самую придирчивую судью проекта "Танцы со звездами".

Воскресенье уже шестую неделю собирает множество зрителей у экранов телевизоров, а именно при просмотре канала "1+1". 10 октября в эфир вышел новый выпуск "Танцев со звездами", который с первого номера зарядил судьей на положительные оценки.

Однако одной из пар удалось невероятное: табличку с цифрами "10" достал самый строгий член жюри — прима-балерина Екатерина Кухар.

Танец пары номер 5 — Артура Логая и Анны Карелиной сумел впечатлить всех судей жюри до глубины души. Более того, история любви бабушки и дедушки Артура, которая длится уже практически 50 лет, не оставила равнодушным никого из зрителей. Стоит отметить, что бабушка и дедушка актера сопровождали пару весь номер, ведь именно они исполняли песню, под которую их внук танцевал контемп.

В итоге пара получила достаточно высокие балы — 38 баллов. На шестой эфир это самые высокие оценки.

Выступление Артура Логая и Анны Карелиной:

Напомним, что проект уже покинули: комики Иван Люленов и Александра Машлятина, которая заменила травмированную Настю Оруджеву, актер Алексей Суровцев, и музыкант Фагот.

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#Танцы со звездами #Новости Танцы со звездами #Екатерина Кухар #Катерина Кухар #Прима-балерина Екатерина Кухар #Шоу Танцы со звездами
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