Перші 10 балів від Катерини Кухар: який парі вдалося вразити приму-балерину

Одній з пар вдалося підкорити найбільш прискіпливу суддю проєкту "Танці з зірками".

Неділя вже шостий тиждень збирає безліч глядачів біля екранів телевізорів, а саме для перегляду каналу "1+1". 10 жовтня в ефір вийшов новий випуск "Танців із зірками", який з першого номера зарядив суддів на позитивні оцінки.

Однак одній з пар вдалося неймовірне: табличку з цифрами "10" дістав найсуворіший член журі — прима-балерина Катерина Кухар.

Танець пари номер 5 — Артура Логая і Анни Кареліної зумів вразити всіх суддів журі до глибини душі. Більш того, історія любові бабусі і дідусі Артура, яка триває вже майже 50 років, не залишила байдужим нікого з глядачів. Варто відзначити, що бабуся і дідусь актора супроводжували пару весь номер, адже саме вони виконували пісню, під яку їх онук танцював контемп.

В результаті пара отримала досить високі бали — 38 балів. На шостий ефір це найвищі оцінки.

Виступ Артура Логая і Анни Кареліної:

Нагадаємо, що проєкт вже покинули: коміки Іван Люленов і Олександра Машлятіна, яка замінила травмовану Настю Оруджева, актор Олексій Суровцев, і музикант Фагот.