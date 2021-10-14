"Блін, любіть життя": учасник "Танців з зірками" показав фото з місця ДТП

Танцюрист закликав цінувати життя

У четвер, 14 жовтня, танцюрист і учасник п’ятого сезону популярного шоу "Танці з зірками", яке виходить на телеканалі "1+1", Макс Леонов потрапив в ДТП. Тільки недавно в ЗМІ розлетілася новина про смертельному подію на дорозі в Сочі за участю російської телеведучої Ксенії Собчак.

Фото з місця аварії Леонов розмістив у себе в Інстаграм-сторіз.

"Друзі, сорі за шок-контент серед білого дня", — звернувся танцюрист до своїх підписників.

Макс Леонов поділився фото з місця аварії

Чоловік сказав на відео, що постраждалих немає і закликав любити життя: "Це саме кайфове, що у нас є".

Макс Леонов народився в Запоріжжі в 1990 році. З дитинства захоплювався бальними танцями. Дворазовий віце-чемпіон світу в латиноамериканській програмі за версією IDSA і віце-чемпіон України.

Макс Леонов займається танцями з дитинства

У 2018 році хореограф вперше бере участь в українській версії "Танців з зірками" в парі з телеведучою Машею Єфросиніною. У 2019 вийшов на паркет разом з актрисою "95 кварталу" Оленою Кравець. У минулому році танцював зі співачкою Сантою Дімопулос. Пара здобула перемогу. В 2021 році Леонов бере участь в "Танцях" зі співачкою Євгенією Власовою.

У 2021 році Макс Леонов танцює в парі з Євгенією Власовою

Нагадаємо, що в останньому прямому ефірі з проекту "Танці з зірками-2021" вилетіла пара Ліда Лі і Олексій Базель.