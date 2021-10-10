Собчак потрапила в смертельну аварію: перше відео з місця ДТП

Автомобіль з телеведучою потрапив в аварію в курортному місті

У суботу ввечері, 9 жовтня, російська телеведуча Ксенія Собчак, яка нещодавно злякала зовнішнім виглядом в мережі, потрапила в ДТП в Сочі.

Відео з місця інциденту опублікував Telegram-канал Kub Mash.

Стверджується, що в лобову зіткнулися VIP-таксі марки Mercedes, в якому була присутня Собчак, і Volkswagen, пасажирка якого померла на місці.

Телеведуча ж, як пишуть в мережі, не отримала травм і одразу полетіла з міста.

Сам інцидент Ксенія Собчак ніяк не коментує, але у себе на офіційній сторінці в Інстаграмі 39-річна зірка пару годин тому виклала пост зі своїми правилами щасливого життя.

Скріншот останньої публікації Ксенії Собчак в Інстаграме

Добу тому телеведуча розмістила в сторіз відео, на якому говорить з актором Ігорем Вєрником.

Менше 20 годин назад Собчак жваво спілкувалася з Ігорем Вєрником

Ксенія Собчак в компанії Ігоря Вєрніка на зйомках

Раніше "Телеграф" повідомляв, що мер міста Яремче в Івано-Франківській області влаштував ДТП. За словами очевидців, чоловік був п’яним. Також в ніч з 9 по 10 жовтня в Київській області сталося потрійне ДТП за участю пасажирського автобуса і двох легкових автомобілів. Більше про ситуацію читайте в матеріалі "Телеграфа".