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Собчак потрапила в смертельну аварію: перше відео з місця ДТП

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Ксенія Собчак потрапила в ДТП із загиблими, але сама не постраждала Новина оновлена 10 жовтня 2021, 14:19
Ксенія Собчак потрапила в ДТП із загиблими, але сама не постраждала

Автомобіль з телеведучою потрапив в аварію в курортному місті

У суботу ввечері, 9 жовтня, російська телеведуча Ксенія Собчак, яка нещодавно злякала зовнішнім виглядом в мережі, потрапила в ДТП в Сочі.

Відео з місця інциденту опублікував Telegram-канал Kub Mash.

Стверджується, що в лобову зіткнулися VIP-таксі марки Mercedes, в якому була присутня Собчак, і Volkswagen, пасажирка якого померла на місці.

Телеведуча ж, як пишуть в мережі, не отримала травм і одразу полетіла з міста.

Сам інцидент Ксенія Собчак ніяк не коментує, але у себе на офіційній сторінці в Інстаграмі 39-річна зірка пару годин тому виклала пост зі своїми правилами щасливого життя.

Скріншот останньої публікації Ксенії Собчак в Інстаграме
Скріншот останньої публікації Ксенії Собчак в Інстаграме

Добу тому телеведуча розмістила в сторіз відео, на якому говорить з актором Ігорем Вєрником.

Менше 20 годин назад Собчак жваво спілкувалася з Ігорем Вєрником
Менше 20 годин назад Собчак жваво спілкувалася з Ігорем Вєрником
Ксенія Собчак в компанії Ігоря Вєрніка на зйомках
Ксенія Собчак в компанії Ігоря Вєрніка на зйомках

Раніше "Телеграф" повідомляв, що мер міста Яремче в Івано-Франківській області влаштував ДТП. За словами очевидців, чоловік був п’яним. Також в ніч з 9 по 10 жовтня в Київській області сталося потрійне ДТП за участю пасажирського автобуса і двох легкових автомобілів. Більше про ситуацію читайте в матеріалі "Телеграфа".

Теги:
#ДТП #Ксенія Собчак #Сочі
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