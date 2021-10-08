Мер Яремче влаштував п’яне ДТП — ЗМІ (фото)

Мер курортного міста Андрій Мироняк потрапив в аварію, але очевидці та місцеві журналісти говорять, що він був нетверезий

В Яремче Івано-Франківської області сталася ДТП з постраждалими, одним з яких став мер курортного міста Андрій Мироняк.

За інформацією місцевого ЗМІ "Галка", градоначальник був за кермом Mitsubishi Outlander, як показала експертиза, в нетверезому вигляді.

ДТП сталося 7 жовтня. За попередньою інформацією поліції, 49-річний водій Mitsubishi Outlander вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся з Peugeot Partner, за кермом якого перебував 37-річний чоловік. В результаті обох водіїв з політравмами забрала швидка, а за "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння" відкрили кримінальне провадження.

У поліції не говорять, що за кермом Mitsubishi був мер, однак інсайдери "Галки" і очевидці аварії підтверджують це. Що ж стосується алкогольного сп’яніння, його зафіксували за допомогою "Драгеру". Крім того, у водіїв взяли аналіз крові на відповідну експертизу.

Мер Яремче Андрій Мироняк

Якщо провину мера доведуть, йому загрожує до трьох років в’язниці.

Нагадаємо, в Києві сталася п’яна аварія за участю співробітника СБУ.