Укр

Мэр Яремче устроил пьяное ДТП - СМИ (фото)

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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В ДТП пострадали мэр Яремче и водитель второго авто Новость обновлена 08 октября 2021, 11:55
В ДТП пострадали мэр Яремче и водитель второго авто

Мэр курортного города Андрей Мироняк попал в аварию, но очевидцы и местные журналисты говорят, что он был нетрезв

В Яремче Ивано-Франковской области произошло ДТП с пострадавшими, одним из которых стал мэр курортного города Андрей Мироняк.

По информации местного СМИ "Галка", градоначальник был за рулем Mitsubishi Outlander, как показала экспертиза, в нетрезвом виде.

ДТП случилось 7 октября. По предварительной информации полиции, 49-летний водитель Mitsubishi Outlander вылетел на встречку и столкнулся с Peugeot Partner, за рулем которого находился 37-летний мужчина. В результате обоих водителей с политравмами забрала скорая, а за "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения" открыли уголовное производство.

В полиции не говорят, что за рулем Mitsubishi был мэр, однако инсайдеры "Галки" и очевидцы аварии подтверждают это. Что же касается алкогольного опьянения, его зафиксировали с помощью "Драгера". Кроме того, у водителей взяли анализ крови на соответствующую экспертизу.

Мэр Яремче Андрей Мироняк
Мэр Яремче Андрей Мироняк

Если вину мэра докажут, ему грозит до трех лет тюрьмы.

Напомним, в Киеве произошла пьяная авария с участием сотрудника СБУ.

Теги:
#ДТП #Авария #Мэр #Яремче
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