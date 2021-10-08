Мэр Яремче устроил пьяное ДТП - СМИ (фото)

Мэр курортного города Андрей Мироняк попал в аварию, но очевидцы и местные журналисты говорят, что он был нетрезв

В Яремче Ивано-Франковской области произошло ДТП с пострадавшими, одним из которых стал мэр курортного города Андрей Мироняк.

По информации местного СМИ "Галка", градоначальник был за рулем Mitsubishi Outlander, как показала экспертиза, в нетрезвом виде.

ДТП случилось 7 октября. По предварительной информации полиции, 49-летний водитель Mitsubishi Outlander вылетел на встречку и столкнулся с Peugeot Partner, за рулем которого находился 37-летний мужчина. В результате обоих водителей с политравмами забрала скорая, а за "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения" открыли уголовное производство.

В полиции не говорят, что за рулем Mitsubishi был мэр, однако инсайдеры "Галки" и очевидцы аварии подтверждают это. Что же касается алкогольного опьянения, его зафиксировали с помощью "Драгера". Кроме того, у водителей взяли анализ крови на соответствующую экспертизу.

Мэр Яремче Андрей Мироняк

Если вину мэра докажут, ему грозит до трех лет тюрьмы.

Напомним, в Киеве произошла пьяная авария с участием сотрудника СБУ.