Їхали з дня народження: в Києві сталася ДТП за участю співробітника СБУ (фото, відео)

Машина мчала зі швидкістю понад 150 км/год

У ніч із 5 на 6 жовтня в Києві на вулиці Марини Цвєтаєвої сталася дорожньо-транспортна пригода, яка дивом обійшлася без жертв.

Подробиці аварії повідомляє Telegram-канал "dtp.kiev.ua".

Відомо, що в чорному Volkswagen, який влетів у бетонну огорожу, знаходилося двоє чоловіків. При зіткненні машина отримала великі пошкодження, проте і водій, і пасажир отримали лише синцями та легким переляком.

Утім, водій, ймовірно, навіть не зовсім зрозумів, що автомобіль потрапив у ДТП: в його крові поліцейські виявили 2,15 проміле алкоголю, що значно перевищує допустиму норму.

Очевидці стверджують, що пасажиром машини був співробітник Служби безпеки України. При цьому авто нібито слідувало зі святкування його дня народження, тому він не міг не знати про алкогольне сп’яніння водія.

Також, за словами свідків, автомобіль мчав вулицями столиці зі швидкістю, котра явно перевищувала 150 км/год.

Тепер горе-водієві, який відразу після аварії міг висловлюватися винятково нецензурно, доведеться відповідати і за водіння у нетверезому вигляді, і за перевищення швидкості, і за пошкодження бетонної огорожі.

Попереджаємо, у відео міститься ненормативна лексика!

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у вівторок, 5 жовтня, п’ять автомобілів зіткнулися на автотрасі "Київ — Чоп". При зіткненні чимало водіїв і пасажирів отримали поранення, одна людина померла на місці.