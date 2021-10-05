Масштабне ДТП на трасі "Київ — Чоп": зіткнулися 5 автомобілів, є жертви (фото)

На відрізку траси неподалік Яричева повністю перекрито руху транспорту

У вівторок, 5 жовтня, на автодорозі "Київ — Чоп" сталася велика дорожньо-транспортна пригода.

Як повідомляє прес-служба Патрульній поліції України, інцидент стався на території Львівської області.

Учасниками аварії стало відразу п’ять автомобілів, серед яких є як легковики, так і вантажівки. Одну із машин було понівечено до невпізнання.

Як повідомляють правоохоронці, без жертв не обійшлося. Є травмовані, одна людина від отриманих травм загинула на місці.

Наразі на трасі "Київ — Чоп" неподалік смт Яричів патрульні повністю перекрили транспортний рух. Тривають усунення наслідків автотрощі.

Разом із цим поліцейські працюють над організацією додатково проїзду, які будуть проходити крізь населений пункти Новий Яричів та Старий Яричів.

Об’їзд на трасі "Київ — Чоп" через ДТП

За останні кілька днів це вже не перше масове ДТП, що сталося у Львівській області. Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Стрийському районі перекинувся позашляховик із туристами. Постраждали четверо людей — водій і три пасажири, їх доставили в лікарню.

Також ми розповідали подробиці недавньої страшної аварії на київській Троєщині, в якій загинув 24-річний хлопець.