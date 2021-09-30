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На Львівщині п’яний водій перекинув УАЗ з 7-ю туристами: з’явилися фото з місця ДТП

Автор
Галина Михайлова
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Машина злетіла з дороги.
Машина злетіла з дороги.

Проти водія порушили кримінальну справу за водіння в нетверезому вигляді.

У середу 29 вересня під вечір на Львівщині перекинувся позашляховик з туристами. Постраждали четверо людей — водій і три пасажири, їх доставили в лікарню. За кермо 47-річний водій сів напідпитку.

Про це повідомили в Нацполіціі регіону.

Місце ДТП на Львівщині
Місце ДТП на Львівщині

Надзвичайна подія сталася в селі Волосянка Стрийського району о пів на п’яту вечора. Водій, місцевий житель, не впорався з керуванням і машина полетіла в кювет. У машині було вісім чоловік.

Машина з туристами вилетіла з дороги
Машина з туристами вилетіла з дороги

Серед постраждалих, крім водія УАЗа — троє туристів. Один зі Львівської області, йому 36 років і двоє з обласного центру, їм по 33 роки.

Надання допомоги туристам на місці ДТП
Надання допомоги туристам на місці ДТП

Водія затримали, він очікує суду, який обере йому запобіжний захід. Факт керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння зафіксовано. Проти нього вже розпочали кримінальну справу (за ч.1 ст.286-1). Максимальне покарання за це правопорушення — позбавлення волі до трьох років та позбавлення прав на керування авто на термін до п’яти років. Слідство триває.

Раніше "Телеграф" писав, що в лікарні в Іспанії померла українська туристка, яка зірвалася зі скелі намагаючись зробити Селфі.

Теги:
#Львівська область #Туристи #ДТП #УАЗ
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