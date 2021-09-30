На Львівщині п’яний водій перекинув УАЗ з 7-ю туристами: з’явилися фото з місця ДТП

Проти водія порушили кримінальну справу за водіння в нетверезому вигляді.

У середу 29 вересня під вечір на Львівщині перекинувся позашляховик з туристами. Постраждали четверо людей — водій і три пасажири, їх доставили в лікарню. За кермо 47-річний водій сів напідпитку.

Про це повідомили в Нацполіціі регіону.

Місце ДТП на Львівщині

Надзвичайна подія сталася в селі Волосянка Стрийського району о пів на п’яту вечора. Водій, місцевий житель, не впорався з керуванням і машина полетіла в кювет. У машині було вісім чоловік.

Машина з туристами вилетіла з дороги

Серед постраждалих, крім водія УАЗа — троє туристів. Один зі Львівської області, йому 36 років і двоє з обласного центру, їм по 33 роки.

Надання допомоги туристам на місці ДТП

Водія затримали, він очікує суду, який обере йому запобіжний захід. Факт керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння зафіксовано. Проти нього вже розпочали кримінальну справу (за ч.1 ст.286-1). Максимальне покарання за це правопорушення — позбавлення волі до трьох років та позбавлення прав на керування авто на термін до п’яти років. Слідство триває.

Раніше "Телеграф" писав, що в лікарні в Іспанії померла українська туристка, яка зірвалася зі скелі намагаючись зробити Селфі.