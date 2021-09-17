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В Іспанії українська туристка зірвалася в прірву, намагаючись зробити селфі

Автор
Галина Михайлова
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Автор
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Оглядовий майданчик входить в перелік найбільш популярних туристичних точок міста. Новина оновлена 17 вересня 2021, 15:07
Оглядовий майданчик входить в перелік найбільш популярних туристичних точок міста.

Надзвичайна подія сталася в популярному серед туристів місці в Бенідормі.

Ефектне селфі обернулося трагедією — двадцятишестирічна українка піднялася на перила популярного туристичного оглядового майданчика "Балкон Середземномор’я", не втрималася і впала з висоти.

Про це пише Murcia Today.

Дівчина разом з другом відвідували оглядовий майданчик на скелі, який знаходиться між пляжами Леванте і Поньенте. Один з них зацікавив її і вона вирішила зробити фото.

Під час селфі вона втратила рівновагу, перехилилася через перила і зірвалася. Дівчина вдарилася об каміння і потрапила у відкрите море. Згідно з даними з відкритих джерел, висота скелі, на якій знаходиться оглядовий майданчик — 23 метри.

У цей час море вирувало — на пляжі вивісили червоний прапор, що означає високі хвилі і сильну течію. Незважаючи на це рятувальникам вдалося до неї підібратися на човні. Дівчину змогли дістати з моря і евакуювали в порт Бенідорм. Звідти її з важкими травмами доставили в центральний госпіталь в Аліканте.

Надзвичайна подія сталася ще 14 вересня близько шостої вечора за місцевим часом, це близько п’яти по Києву.

Раніше "Телеграф" писав, що на півдні Іспанії бушували масштабні лісові пожежі, які вдалося взяти під контроль тільки завдяки дощу.

Теги:
#Іспанія #Українка #Туристка #Падіння з висоти
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