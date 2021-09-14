Дощ врятував — як виглядає південь Іспанії після масштабної пожежі (фото, відео)

Пожежі на півдні Іспанії бушували з минулого тижня.

Пожежу в провінції Магала в Іспанії, яка знищила понад 10 тисяч гектарів лісу і забрала життя пожежного, вдалося взяти під контроль завдяки дощу, що пролився на регіон.

Про це повідомляє Еlpais.

Близько трьох тисяч жителів, які були змушені покинути свої будинки повертаються — останніми повернулися у вівторок жителі Хенальгуасілі, раніше — інші п’ять сіл долини Генал.

Вогонь ще повністю не загасили — його гасять близько тисячі пожежників і 260 військових.

Вигоріли десятки ялицевих дерев рідкісного іспанського виду пінсапо. Пожежа проникла в заповідник Reales de Sierra Bermeja на півдні Іспанії.

Пожежу визнали однією з найскладніших на півдні Іспанії за весь час спостережень, її навіть охрестили "голодним монстром".

Пожежі на півдні Іспанії в лісах почалися з кінця минулого тижня і через суху погоду швидко розширилися на велику територію.

Раніше "Телеграф" писав, що масштабні пожежі вирували в Туреччині — туристів рятували на паромах. Приборкати стихію також допомогли дощі, але після них почалися повені.