Дождь спас - как выглядит юг Испании после масштабного пожара (фото, видео)

Пожары на юге Испании бушевали с прошлой недели.

Пожар в провинции Магала в Испании, который уничтожил более 10 тысяч гектаров леса и унес жизнь пожарного, удалось взять под контроль благодаря дождю, пролившемуся на регион.

Об этом сообщает Еlpais.

Около трех тысяч жителей, которые были вынужденны покинуть свои дома возвращаются — последними вернулись во вторник жители Хенальгуасили, ранее — другие пять деревень долины Генал.

Огонь еще полностью не потушен — его гасят около тысячи пожарных и 260 военных.

Выгорели десятки пихтовых деревьев редкого испанского вида пинсапо. Пожар проник в заповедник Reales de Sierra Bermeja на юге Испании.

Пожар сочли одним из наиболее сложных на юге Испании за все время наблюдений, его даже окрестили "голодным монстром".

Пожары на юге Испании в лесах начались с конца прошлой недели и из-за сухой погоды быстро расширились на большую территорию.

Ранее "Телеграф" писал, что масштабные пожары бушевали в Турции — туристов спасали на паромах. Укротить стихию также помогли дожди, но после них начались наводнения.