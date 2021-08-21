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Пожежі в Туреччині: горить курортний острів біля Стамбула (фото, відео)

Автор
Т. Гулеватая
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Пожежі в Туреччині: горить курортний острів біля Стамбула (фото, відео) Новина оновлена 21 серпня 2021, 18:02
Пожежа на острові біля Стамбула

У Туреччині тривають лісові пожежі, загорівся курортний острів поблизу Стамбула.

Пожежа виникла в лісовій зоні в районі Ескі Дегірменьері. Полум’я охопило острів, на якому багато відпочиваючих.

Про це повідомляє турецьке видання DHA .

На місце пожежі одразу були відправлені бойові вертольоти, літаки та пожежні машини. Місцеві жителі також не залишилися байдужими і почали допомагати пожежним.

Пожежа в Туреччині
Пожежа в Туреччині

Всі туристи були евакуйовані береговою охороною. І як повідомив губернатор Стамбула, з пожежею вдалося впоратися за дві години. При цьому про причини загоряння не повідомляється.

Під час лісової пожежі постраждали від диму двоє пожежників. Їх доставили на пляж на човні, а після госпіталізували в лікарню.

Слід нагадати, що Туреччина бореться з лісовими пожежами з кінця липня. Вогнем були охоплені курортні міста Бодрум та Мармаріс. У вогні загинули 8 осіб, ще сотні були травмовані. Влада заявила про паліїв та диверсії, були заарештовані 7 осіб. Турецьким рятувальникам вдалося ліквідувати всі вогнища спалаху. В гасінні вогню брали участь пожежники з багатьох країн, зокрема з України.

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