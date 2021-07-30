Турция горит, но в Мармарис и Бодрум продолжают отправлять туристов: сколько стоят "горящие" путевки

На Эгейском побережье Турции продолжаются масштабные пожары, которые уже добрались до отелей курортного Мармариса и Бодрума.

Власти Турции сообщают, что эвакуируют туристов и сотрудников некоторых отелей. Более того, некоторые отдыхающие были вынуждены провести минувшую ночь на пляже, где спать было куда безопаснее, чем в своих номерах.

Вместе с тем, украинцы не спешат отказываться от отдыха в горячих точках Турции.

Как рассказала "Телеграфу" директор агентства L'amour Voyage Ольга Штанская, все места на ближайшие рейсы из Киева в аэропорты "Миляс-Бодрум" и "Даламан" раскуплены и отказов нет.

Цены же с учетом пожаров не менялись, и улететь в ближайшее время - 1-2 августа - украинские туристы на отдых в Бодрум и Мармарис могут по такому прайсу:

- 3-звездочные отели по системе "Все включено" на 7 дней на двоих - от 14 000 грн;

- 4* - "горящие" путевки от 17 400 грн;

- 5* - от 20 600 грн.

По словам Ольги Штанской, клиенты не просто не отказываются от долгожданного отдыха в Турции, но и интересуются, не упали ли цены на путевки с учетом разгоревшейся стихии. Мол, не сегодня - так завтра пожары потушат, и можно будет спокойно отдыхать на Эгейском море.

Как ранее сообщал "Телеграф", 27 июня в турецкой провинции Мугла начался огромный лесной пожар - отели с туристами были совсем близко. А днем позже, 28 июля, в турецкой провинции Анталья из-за аномальной жары пожар охватил сотни гектаров леса, в результате чего погибло три человека и более 120 пострадали.

В МИД Украины говорят, что в эвакуации украинцев пока нет надобности: ситуация пребывает под полным контролем властей Турции.