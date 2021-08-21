Пожары в Турции: горит курортный остров возле Стамбула (фото, видео)

В Турции продолжаются лесные пожары, загорелся курортный остров близ Стамбула.

Пожар возник в лесной зоне в районе Эски Дегирменьери. Пламя охватило остров, на котором много отдыхающих.

Об этом сообщает турецкое издание DHA.

На место пожара сразу были отправлены боевые вертолеты, самолеты и пожарные машины. Местные жители также не остались равнодушными и принялись помогать пожарным.

Пожар в Турции

Все туристы были эвакуированы береговой охраной. И как сообщил губернатор Стамбула, с пожаром удалось справиться за два часа. При этом о причинах возгорания не сообщается.

Heybeliada'dan Kıyı Emniyeti vatandaşları tahliye ediyor — Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) August 21, 2021

Во время лесного пожара пострадали от дыма двое пожарных. Их доставили на пляж на лодке, а после госпитализировали в больницу.

Следует напомнить, что Турция борется с лесными пожарами с конца июля. Огнем были охвачены курортные города Бодрум и Мармарис. В огне погибли 8 человек, еще сотни были травмированы. Власти заявили о поджигателях и диверсиях, были арестованы 7 человек. Турецким спасателям удалось ликвидировать все очаги возгорания. В тушении огня принимали участие пожарные из многих стран, в частности из Украины.