Укр

Пожары в Турции: горит курортный остров возле Стамбула (фото, видео)

Автор
Т. Гулеватая
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Автор
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Пожары в Турции: горит курортный остров возле Стамбула (фото, видео) Новость обновлена 21 августа 2021, 18:02
Пожар на острове возле Стамбула

В Турции продолжаются лесные пожары, загорелся курортный остров близ Стамбула.

Пожар возник в лесной зоне в районе Эски Дегирменьери. Пламя охватило остров, на котором много отдыхающих.

Об этом сообщает турецкое издание DHA.

На место пожара сразу были отправлены боевые вертолеты, самолеты и пожарные машины. Местные жители также не остались равнодушными и принялись помогать пожарным.

Пожар в Турции
Пожар в Турции

Все туристы были эвакуированы береговой охраной. И как сообщил губернатор Стамбула, с пожаром удалось справиться за два часа. При этом о причинах возгорания не сообщается.

Во время лесного пожара пострадали от дыма двое пожарных. Их доставили на пляж на лодке, а после госпитализировали в больницу.

Следует напомнить, что Турция борется с лесными пожарами с конца июля. Огнем были охвачены курортные города Бодрум и Мармарис. В огне погибли 8 человек, еще сотни были травмированы. Власти заявили о поджигателях и диверсиях, были арестованы 7 человек. Турецким спасателям удалось ликвидировать все очаги возгорания. В тушении огня принимали участие пожарные из многих стран, в частности из Украины.

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