Укр

В Испании украинская туристка сорвалась в пропасть, пытаясь сделать селфи

Автор
Галина Михайлова
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Автор
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Смотровая площадка входит в список наиболее популярных туристических точек города. Новость обновлена 17 сентября 2021, 15:07
Смотровая площадка входит в список наиболее популярных туристических точек города.

Чрезвычайное происшествие произошло в популярном среди туристов месте в Бенидорме.

Эффектное селфи обернулось трагедией — двадцатишестилетняя украинка взобралась на перила популярной туристической смотровой площадки "Балкон Средиземноморья", не удержалась и упала с высоты.

Об этом пишет Murcia Today.

Девушка вместе с другом посещали смотровую площадку на утесе, который находится между пляжами Леванте и Поньенте. Один из них заинтересовал ее и она решила сделать фото.

Во время селфи она потеряла равновесие, перегнулась через перила и сорвалась. Девушка ударилась о камни и попала в открытое море. Согласно данным из открытых источников, высота утеса, на котором находится смотровая площадка — 23 метра.

В это время море бушевало — на пляжа вывесили красный флаг, что значит высокие волны и сильное течение. Несмотря на это спасателям удалось к ней подобраться на лодке. Девушку смогли достать из моря и эвакуировали в порт Бенидорма. Оттуда ее с тяжелыми травмами доставили в центральный госпиталь в Аликанте.

ЧП произошло еще 14 сентября около шести вечера по местному времени, это около пяти по Киеву.

Ранее "Телеграф" писал, что на юге Испании бушевали масштабные лесные пожары, которые удалось взять под контроль только благодаря дождю.

Теги:
#Испания #Украинка #Туристка #Падение с высоты
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