В Испании украинская туристка сорвалась в пропасть, пытаясь сделать селфи

Чрезвычайное происшествие произошло в популярном среди туристов месте в Бенидорме.

Эффектное селфи обернулось трагедией — двадцатишестилетняя украинка взобралась на перила популярной туристической смотровой площадки "Балкон Средиземноморья", не удержалась и упала с высоты.

Об этом пишет Murcia Today.

Девушка вместе с другом посещали смотровую площадку на утесе, который находится между пляжами Леванте и Поньенте. Один из них заинтересовал ее и она решила сделать фото.

Во время селфи она потеряла равновесие, перегнулась через перила и сорвалась. Девушка ударилась о камни и попала в открытое море. Согласно данным из открытых источников, высота утеса, на котором находится смотровая площадка — 23 метра.

В это время море бушевало — на пляжа вывесили красный флаг, что значит высокие волны и сильное течение. Несмотря на это спасателям удалось к ней подобраться на лодке. Девушку смогли достать из моря и эвакуировали в порт Бенидорма. Оттуда ее с тяжелыми травмами доставили в центральный госпиталь в Аликанте.

ЧП произошло еще 14 сентября около шести вечера по местному времени, это около пяти по Киеву.

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