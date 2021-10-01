Машина вщент, загинув молодий водій: подробиці ДТП на столичній Троєщині (фото)

Машина з'їхала у кювет і кілька разів перевернулася.

У Деснянському районі Києва на Троєщині в ніч з 30 вересня на 1 жовтня трапилася смертельна ДТП, в результаті якої загинув 24-річний водій "Міні Купера".

Про це в пʼятницю, 1 жовтня, повідомляє пресслужба Національної поліції Києва.

Трагедія трапилася на вулиці Оноре де Бальзака. Водій "Міні Купера" повертав на проспект Романа Шухевича, проте не впорався з керуванням та наїхав на бордюр, в результаті чого зʼїхав у кювет і кілька разів перевернувся.

Водій "Міні Купера" загинув на місці

Водій авто 1997 року народження отримав несумісні з життям травми і помер на місці події. Рятівники та правоохоронці намагалися йому допомогти. Вони витягли його з авто та робили спроби, аби реанімувати, проте до приїзду медиків чоловік помер.

Рятівники не змогли допомогти 24-річному водію

Слідче управління столичного головного комітету відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Водій авто не впорався з керуванням і загинув на місці події

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 29 вересня під Києвом сталася ДТП за участю вантажіки та легкового автомобіля, в результаті чого двоє осіб загинули на місці трагедії.