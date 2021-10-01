Укр

Машина всмятку, погиб молодой водитель: подробности ДТП на столичной Троещине (фото)

Автор
Иванка Гамчук
Дата публикации
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Автор
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Водителю автомобиля не удалось выжить Новость обновлена 01 октября 2021, 10:12
Водителю автомобиля не удалось выжить

Машина съехала в кювет и несколько раз перевернулась.

В Деснянском районе Киева на Троещине в ночь с 30 сентября на 1 октября произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб 24-летний водитель "Мини Купера».

Об этом в пятницу, 1 октября, сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.

Трагедия произошла на улице Оноре де Бальзака. Водитель "Мини Купера" поворачивал на проспект Романа Шухевича, однако не справился с управлением и наехал на бордюр, в результате чего съехал в кювет и несколько раз перевернулся.

Водитель "Мини Купера" погиб на месте
Водитель "Мини Купера" погиб на месте

Водитель авто 1997 года рождения получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия. Спасатели и правоохранители пытались ему помочь. Они вытащили его из машины и хотели реанимировать, однако до приезда медиков мужчина скончался.

Спасатели не смогли помочь 24-летнему водителю
Спасатели не смогли помочь 24-летнему водителю

Следственное управление столичного главного комитета открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Водитель авто не справился с управлением и погиб на месте происшествия
Водитель авто не справился с управлением и погиб на месте происшествия

Ранее "Телеграф" сообщал, что 29 сентября под Киевом произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля, в результате чего два человека погибли на месте трагедии.

Теги:
#Киев #ДТП #Авария #Погибшие #Троещина
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