Машина всмятку, погиб молодой водитель: подробности ДТП на столичной Троещине (фото)

Машина съехала в кювет и несколько раз перевернулась.

В Деснянском районе Киева на Троещине в ночь с 30 сентября на 1 октября произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб 24-летний водитель "Мини Купера».

Об этом в пятницу, 1 октября, сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.

Трагедия произошла на улице Оноре де Бальзака. Водитель "Мини Купера" поворачивал на проспект Романа Шухевича, однако не справился с управлением и наехал на бордюр, в результате чего съехал в кювет и несколько раз перевернулся.

Водитель "Мини Купера" погиб на месте

Водитель авто 1997 года рождения получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия. Спасатели и правоохранители пытались ему помочь. Они вытащили его из машины и хотели реанимировать, однако до приезда медиков мужчина скончался.

Спасатели не смогли помочь 24-летнему водителю

Следственное управление столичного главного комитета открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Водитель авто не справился с управлением и погиб на месте происшествия

Ранее "Телеграф" сообщал, что 29 сентября под Киевом произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля, в результате чего два человека погибли на месте трагедии.