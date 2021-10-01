Машина всмятку, погиб молодой водитель: подробности ДТП на столичной Троещине (фото)
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Машина съехала в кювет и несколько раз перевернулась.
В Деснянском районе Киева на Троещине в ночь с 30 сентября на 1 октября произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб 24-летний водитель "Мини Купера».
Об этом в пятницу, 1 октября, сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.
Трагедия произошла на улице Оноре де Бальзака. Водитель "Мини Купера" поворачивал на проспект Романа Шухевича, однако не справился с управлением и наехал на бордюр, в результате чего съехал в кювет и несколько раз перевернулся.
Водитель авто 1997 года рождения получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия. Спасатели и правоохранители пытались ему помочь. Они вытащили его из машины и хотели реанимировать, однако до приезда медиков мужчина скончался.
Следственное управление столичного главного комитета открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.
Ранее "Телеграф" сообщал, что 29 сентября под Киевом произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля, в результате чего два человека погибли на месте трагедии.
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