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Под Киевом в результате смертельного ДТП почти полностью остановилось движение по Столичному шоссе (видео и карта)

Автор
Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Смертельное ДТП в поселке Козин под Киевом Новость обновлена 29 сентября 2021, 09:54
Смертельное ДТП в поселке Козин под Киевом

В аварии погибли два человека, еще трое госпитализированы

В Козине Киевской области произошла смертельная авария с участием грузовика и легковушки, на месте погибли два человека. Движение транспорта в обоих направлениях заблокирован.

Об этом в среду, 29 сентября, сообщила патрульная полиция Киевской области в Facebook.

Отмечается, что авария произошла в Козине на улице Старокиевской около дамбы. Там столкнулись грузовик Mercedes-Benz и легковушка Toyota. По предварительным данным на месте погибли два человека, еще трое госпитализированы.

На месте работали несколько карет скорой медицинской помощи и представители правоохранительных органов. Обстоятельства инцидента выясняются.

Патрульные предупреждают, что движение транспорта затруднено в обоих направлениях и просят водителей планировать маршрут в обход этого участка.

Фото с места события
Фото с места события

Судя по данным онлайн-карты пробок, движение по Столичному шоссе в обоих направлениях почти заблокировано.

Также появилось видео с места происшествия. Судя по кадрам, переднюю часть легковушки после столкновения разбило полностью.

Как сообщал "Телеграф" ранее, на Столичном шоссе в Киеве пьяный водитель устроил масштабное ДТП с участием восьми автомобилей. В результате аварии пострадали пять человек, включая 11-летнего ребенка.

Теги:
#ДТП #Киевская область #Козин #Патрульная полиция
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