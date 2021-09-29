Под Киевом в результате смертельного ДТП почти полностью остановилось движение по Столичному шоссе (видео и карта)
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В аварии погибли два человека, еще трое госпитализированы
В Козине Киевской области произошла смертельная авария с участием грузовика и легковушки, на месте погибли два человека. Движение транспорта в обоих направлениях заблокирован.
Об этом в среду, 29 сентября, сообщила патрульная полиция Киевской области в Facebook.
Отмечается, что авария произошла в Козине на улице Старокиевской около дамбы. Там столкнулись грузовик Mercedes-Benz и легковушка Toyota. По предварительным данным на месте погибли два человека, еще трое госпитализированы.
На месте работали несколько карет скорой медицинской помощи и представители правоохранительных органов. Обстоятельства инцидента выясняются.
Патрульные предупреждают, что движение транспорта затруднено в обоих направлениях и просят водителей планировать маршрут в обход этого участка.
Судя по данным онлайн-карты пробок, движение по Столичному шоссе в обоих направлениях почти заблокировано.
Также появилось видео с места происшествия. Судя по кадрам, переднюю часть легковушки после столкновения разбило полностью.
Как сообщал "Телеграф" ранее, на Столичном шоссе в Киеве пьяный водитель устроил масштабное ДТП с участием восьми автомобилей. В результате аварии пострадали пять человек, включая 11-летнего ребенка.
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