Рус

Під Києвом внаслідок смертельної ДТП майже повністю зупинився рух по Столичному шосе (відео і карта)

Автор
Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
16
Смертельна ДТП у селищі Козин під Києвом Новина оновлена 29 вересня 2021, 09:54
Смертельна ДТП у селищі Козин під Києвом

У аварії загинуло дві людини, ще трьох госпіталізували

У Козині Київської області сталася смертельна аварія за участю вантажівки та легковика, на місці загинули дві особи. Рух транспорту у обох напрямках заблоковано.

Про це у середу, 29 вересня, повідомила патрульна поліція Київської області у Facebook.

Зазначається, що аварія сталася у Козині на вулиці Старокиївській біля дамби. Там зіштовхнулися вантажівка Mercedes-Benz та легковик Toyota. За попередніми даними на місці загинули дві особи, ще трьох госпіталізували.

На місці працювали кілька карет швидкої медичної допомоги та представники правоохоронних органів. Обставини інциденту зʼясовуються.

Патрульні попереджають, що рух транспорту ускладнено у обох напрямках і просять водіїв планувати маршрут в обхід цієї ділянки.

Фото з місця події
Фото з місця події

Судячи з даних онлайн-карти заторів, рух по Столичному шосе у обох напрямках майже заблоковано.

Також зʼявилося відео з місця події. Судячи з кадрів, передню частину легковика після зіткнення розтрощило повністю.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, на Столичному шосе у Києві пʼяний водій влаштував масштабну ДТП за участю восьми автомобілів. В результаті аварії постраждали п’ятеро людей, включаючи 11-річну дитину.

Теги:
#ДТП #Київська область #Козин #Патрульна поліція
Залужний пролив світло на плани ЗСУ
Суспільство
"Це наша земля!": головком ЗСУ звернувся до росіян (відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Залужний пролив світло на плани ЗСУ
"Це наша земля!": головком ЗСУ звернувся до росіян (відео)
Дата публікації
Категорія
Рівень захворюваності нижче показників "жовтої зони" тільки в Закарпатській та Кіровоградській областях.
Які області України можуть потрапити в "червону зону" — названі три претенденти
Дата публікації
Категорія
Ілюстративне фото
Прогноз погоди на жовтень в Україні: чи буде ще тепло і коли чекати на сніг
Дата публікації
Категорія
"Шахтар" — "Інтер"
"Шахтар" дав бій "Інтеру" в Києві (відео)
Дата публікації
Категорія
Генерал-лейтенант Василь Богдан
Можна говорити про початок нової холодної війни — генерал