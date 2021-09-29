Під Києвом внаслідок смертельної ДТП майже повністю зупинився рух по Столичному шосе (відео і карта)

У аварії загинуло дві людини, ще трьох госпіталізували

У Козині Київської області сталася смертельна аварія за участю вантажівки та легковика, на місці загинули дві особи. Рух транспорту у обох напрямках заблоковано.

Про це у середу, 29 вересня, повідомила патрульна поліція Київської області у Facebook.

Зазначається, що аварія сталася у Козині на вулиці Старокиївській біля дамби. Там зіштовхнулися вантажівка Mercedes-Benz та легковик Toyota. За попередніми даними на місці загинули дві особи, ще трьох госпіталізували.

На місці працювали кілька карет швидкої медичної допомоги та представники правоохоронних органів. Обставини інциденту зʼясовуються.

Патрульні попереджають, що рух транспорту ускладнено у обох напрямках і просять водіїв планувати маршрут в обхід цієї ділянки.

Фото з місця події

Судячи з даних онлайн-карти заторів, рух по Столичному шосе у обох напрямках майже заблоковано.

Також зʼявилося відео з місця події. Судячи з кадрів, передню частину легковика після зіткнення розтрощило повністю.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, на Столичному шосе у Києві пʼяний водій влаштував масштабну ДТП за участю восьми автомобілів. В результаті аварії постраждали п’ятеро людей, включаючи 11-річну дитину.