Двоє українців загинули: в Польщі сталася смертельна аварія

Загиблим українцям було 37 і 39 років.

У Лодзькому воєводстві Польщі в середу, 15 вересня, трапилася ДТП з участю мікроавтобуса і вантажівки, в результаті чого загинули четверо осіб, в тому числі двоє українців.

Про це в четвер, 16 вересня, "Укрінформу" повідомила представниця поліції Рава Мазовецька Малгожата Левандовська.

Аварія трапилася у населеному пункті Нємглови в центрі Польщі.

Як розповіла працівниця правоохоронних органів, ДТП трапилася приблизно о 14:00 15 вересня.

Відбулося зіткнення мікроавтобуса Volkswagen Transporter і вантажівки Man, яка їхала з причепом. Як наслідок, на місці трагедії загинули пасажири автобуса — троє чоловіків, одним з яких був 39-річний громадянин України.

Ще одного 37-річного українця направили до лікарні, проте приблизно через годину він там помер.

За словами Левандовської, нині триває слідчі під наглядом прокуратури виясняють всі обставини трагедії. Поки що причина аварії невідома.

Про загиблих українців та інших двох чоловіків відомо, що всі вони працювали в одній з ремонтно-будівельних фірм з Томашува-Мазовецького Лодзького воєводства.

У поліції говорять, що водій вантажного автомобіля на момент аварії був тверезим.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 13 вересня на південному заході Туреччини перекинувся автобус із туристами, в якому були громадяни України та Росії — одна людина загинула і ще 49 постраждали.

Також ми писали, що 16 вересня на київській трасі у Черкаській області згоріла вантажівка з причепом.