Двое украинцев погибли: в Польше произошла смертельная авария

Погибшим украинцам было 37 и 39 лет.

В Лодзинском воеводстве Польши в среду, 15 сентября, произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузовика, в результате чего погибли четыре человека, в том числе двое украинцев.

Об этом в четверг, 16 сентября, "Укринформу" сообщила представительница полиции Рава-Мазовецкая Малгожата Левандовская.

Авария произошла в населенном пункте Немгловы в центре Польши.

Как рассказала сотрудница правоохранительных органов, ДТП случилось примерно в 14:00 15 сентября.

Произошло столкновение микроавтобуса Volkswagen Transporter и грузовика Man, который ехал с прицепом. Как следствие, на месте трагедии погибли пассажиры автобуса, трое мужчин, одним из которых был 39-летний гражданин Украины.

Еще одного 37-летнего украинца направили в больницу, однако примерно через час он там умер.

По словам Левандовской, сейчас следователи под надзором прокуратуры выясняют все обстоятельства трагедии. Пока причина аварии неизвестна.

О погибших украинцах и других двух мужчинах известно, что все они работали в одной из строительных фирм из Томашов-Мазовецкого Лодзинского воеводства.

В полиции говорят, что водитель грузового автомобиля на момент аварии был трезв.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 13 сентября на юго-западе Турции перевернулся автобус с туристами, в котором были граждане Украины и России — один человек погиб и еще 49 пострадали.

Также мы писали, что 16 сентября на киевской трассе в Черкасской области сгорел грузовик с прицепом.