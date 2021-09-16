Двое украинцев погибли: в Польше произошла смертельная авария
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 18
Погибшим украинцам было 37 и 39 лет.
В Лодзинском воеводстве Польши в среду, 15 сентября, произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузовика, в результате чего погибли четыре человека, в том числе двое украинцев.
Об этом в четверг, 16 сентября, "Укринформу" сообщила представительница полиции Рава-Мазовецкая Малгожата Левандовская.
Авария произошла в населенном пункте Немгловы в центре Польши.
Как рассказала сотрудница правоохранительных органов, ДТП случилось примерно в 14:00 15 сентября.
Произошло столкновение микроавтобуса Volkswagen Transporter и грузовика Man, который ехал с прицепом. Как следствие, на месте трагедии погибли пассажиры автобуса, трое мужчин, одним из которых был 39-летний гражданин Украины.
Еще одного 37-летнего украинца направили в больницу, однако примерно через час он там умер.
По словам Левандовской, сейчас следователи под надзором прокуратуры выясняют все обстоятельства трагедии. Пока причина аварии неизвестна.
О погибших украинцах и других двух мужчинах известно, что все они работали в одной из строительных фирм из Томашов-Мазовецкого Лодзинского воеводства.
В полиции говорят, что водитель грузового автомобиля на момент аварии был трезв.
Ранее "Телеграф" сообщал, что 13 сентября на юго-западе Турции перевернулся автобус с туристами, в котором были граждане Украины и России — один человек погиб и еще 49 пострадали.
Также мы писали, что 16 сентября на киевской трассе в Черкасской области сгорел грузовик с прицепом.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-