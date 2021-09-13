В Турции перевернулся автобус с украинцами— 50 человек травмированы, есть жертвы (фото)

Среди пострадавших турецкие школьники и украинские туристы.

На юго-западе Турции в провинции Мугла в понедельник, 13 сентября, перевернулся автобус с украинскими и российскими туристами — один человек погиб и еще 49 пострадали.

Об этом 13 сентября сообщает olumhaberi.com.

Авария произошла рано утром между турецкими районами Яраш и Гёльджюк. Пассажиры ехали с Бодрума в Денизли.

Как пишут в издании, автобус выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус, который перевозил школьников, после чего перевернулся.

В ДТП пострадали граждане Украины и Турции

В результате трагедии погиб 54-летний водитель, который вез украинских туристов. Известно, что он врезался в транспорт из-за внезапного сердечного приступа.

В результате аварии в медицинские учреждения попали семь школьников и их водитель микроавтобуса, а также 41 турист из Украины и РФ. Трое турецких учеников сейчас в тяжелом состоянии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 4 сентября в Египте перевернулся автобус с людьми — погибли 12 человек, еще 28 попали в больницу в тяжелом состоянии.

Напоминаем, что 4 сентября под Житомиром произошла авария с участием пассажирского автобуса, который ехал из Польши — 11 человек пострадали, один погиб.