Укр

Смертельный рейс в Египте: 12 погибших, 30 раненных в ДТП с автобусом, ехавшим с курорта в Каир (фото, видео)

Автор
И. Гамчук
Дата публикации
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Автор
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Автобус, попавший в смертельное ДТП Новость обновлена 05 сентября 2021, 09:45
Автобус, попавший в смертельное ДТП

В транспорте находилось 60 человек

В субботу, 4 сентября, в Египте на автодороге из Шарм-эль-Шейха в Каир перевернулся автобус с людьми — умерли 12 человек, еще 28 находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Об этом в воскресенье, 5 сентября, сообщает издание "Al-Masry Al-Youm".

На момент ДТП в транспорте находилось 60 человек. Спасатели сразу же на месте трагедии обнаружили 8 мертвых людей. Еще 34 пассажиров отвезли в медицинские учреждения, но в скором времени четыре человека умерли.

Авария произошла в районе 109 километра трассы Суэц — Каир.

После случившегося ДТП на место события приехали 30 машин скорой помощи.

ДТП в Египте
ДТП в Египте

Медики сообщают, что среди пострадавших многие в тяжелом состоянии.

В результате аварии они получили сотрясения мозга, кровотечения, переломы, синяки и ссадины.

В СМИ пишут, что в число раненых и погибших входят дети.

Что касается гражданства пострадавших и погибших в автобусе пассажиров, эта информация пока неизвестна.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в субботу, 4 сентября, в Житомирской области на трассе "Киев-Чоп" автобус из Польши "Ченстохова-Мариуполь" попал в ДТП — погиб один из водителей, еще 11 пассажиров пострадали.

Напоминаем, что 4 сентября на Гостомельском шоссе возле Киева произошло смертельное ДТП — один из автомобилей вспыхнул и выгорел за считанные секунды.

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