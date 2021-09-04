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Автобус на шляху з Польщі потрапив в ДТП під Житомиром і загорівся, є загиблий і постраждалі (фото)

Автор
Г. Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Від автобуса залишився згорілий остов. Новина оновлена 04 вересня 2021, 11:33
Від автобуса залишився згорілий остов.

У ДТП потрапив автобус з Польщі "Ченстохова-Маріуполь".

У Житомирській області біля села Стрибожа на трасі " Київ-Чоп " рано вранці сталася трагічна аварія пасажирського автобуса Neoplan та автовозу DAF. В результаті ДТП близько четвертої ранку загинув один з водіїв міжнародного рейсу з польського міста до Маріуполя, який відпочивав в салоні. Одинадцять пасажирів постраждали.

Про це повідомляє Національна поліція області.

Після зіткнення автобус загорівся.

Палаючий автобус з Польщі.
Палаючий автобус з Польщі.

Попередньо, водій міжнародного рейсу не витримав необхідну дистанцію. За кермом був тридцятирічний житель Миколаївщини. В автобусі перебували 25 пасажирів-українців, вони встигли вибігти з палаючого транспорту. Загинув другий водій автобуса.

Автовоз після аварії
Автовоз після аварії

Автовозом керував сорокарічний мешканець Запоріжжя.

За інформацією поліції після ДТП допомога медиків знадобилася одинадцяти пасажирам. Розслідування аварії триває. На місці вранці працювали слідчі.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в ДТП під Києвом живцем згорів в легковому авто водій Фіата. Аварія сталася на Гостомельському шосе.

Від автобуса залишився згорілий остов.
В регіонах
Автобус на шляху з Польщі потрапив в ДТП під Житомиром і загорівся, є загиблий і постраждалі (фото)
Дата публікації
Дата публікації
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Від автобуса залишився згорілий остов.
Автобус на шляху з Польщі потрапив в ДТП під Житомиром і загорівся, є загиблий і постраждалі (фото)
Дата публікації
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