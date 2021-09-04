Укр

Водитель сгорел заживо за минуты: эксклюзивные фото 18+ с места ДТП с возгоранием под Киевом

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
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Автор
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ДТП произошло недалеко от поста полиции Новость обновлена 04 сентября 2021, 08:02
ДТП произошло недалеко от поста полиции

На Гостомельском шоссе под Киевом в ночь на 4 сентября столкнулись два автомобиля.

Водитель одного из них погиб на месте — его зажало в полыхающем авто.

Как сообщает корреспондент "Телеграфа" с места события, столкнулись Honda Accord и Fiat. Хонда с тремя людьми в салоне ехала в сторону Ирпеня, Фиат двигался навстречу. Неожиданно он выехал со своей полосы и врезался в Хонду.

Возгорание авто на Гостомельском шоссе тушили спасатели
Возгорание авто на Гостомельском шоссе тушили спасатели
В аварии пострадали трое человек
В аварии пострадали трое человек
Водитель Фиата погиб на месте
Водитель Фиата погиб на месте
Пострадавших направили в больницу
Пострадавших направили в больницу

После удара автомобиль вспыхнул. Проезжавший мимо водитель грузового автомобиля пытался помочь водителю Фиата выбраться, но тщетно. Водителя зажало в салоне и он погиб за несколько минут.

Сгоревший Фиат на Гостомельском шоссе
Сгоревший Фиат на Гостомельском шоссе
Спасатели деблокируют тело
Спасатели деблокируют тело
Части сгоревшего автомобиля
Части сгоревшего автомобиля
Погибший в машине
Погибший в машине
Автомобиль выгорел практически дотла
Автомобиль выгорел практически дотла
Обгоревший остов авто
Обгоревший остов авто

Прибывшие на место сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям погасили возгорание и достали тело водителя Фиата. Троих пострадавших — водителя и двух пассажиров Хонды направили в больницу. Их состояние не вызывало опасений у медиков, сообщает корреспондент.

Ликвидация последствий ДТП
Ликвидация последствий ДТП
Тело погибшего в ДТП
Тело погибшего в ДТП
Машина второго участника ДТП
Машина второго участника ДТП
Хонду также пришлось тушить
Хонду также пришлось тушить

На месте работала следственная группа, выясняют личность погибшего. Фото с телом погибшего на сайте заретушированы из этических соображений. Кадры без цензуры можно увидеть в нашем Телеграм.

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"

Ранее "Телеграф" писал, что на Гостомельском шоссе под Киевом аварии происходят регулярно, так в июле здесь перевернулся автобус с пассажирами.

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