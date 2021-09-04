Водитель сгорел заживо за минуты: эксклюзивные фото 18+ с места ДТП с возгоранием под Киевом

На Гостомельском шоссе под Киевом в ночь на 4 сентября столкнулись два автомобиля.

Водитель одного из них погиб на месте — его зажало в полыхающем авто.

Как сообщает корреспондент "Телеграфа" с места события, столкнулись Honda Accord и Fiat. Хонда с тремя людьми в салоне ехала в сторону Ирпеня, Фиат двигался навстречу. Неожиданно он выехал со своей полосы и врезался в Хонду.

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После удара автомобиль вспыхнул. Проезжавший мимо водитель грузового автомобиля пытался помочь водителю Фиата выбраться, но тщетно. Водителя зажало в салоне и он погиб за несколько минут.

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Прибывшие на место сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям погасили возгорание и достали тело водителя Фиата. Троих пострадавших — водителя и двух пассажиров Хонды направили в больницу. Их состояние не вызывало опасений у медиков, сообщает корреспондент.

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На месте работала следственная группа, выясняют личность погибшего. Фото с телом погибшего на сайте заретушированы из этических соображений. Кадры без цензуры можно увидеть в нашем Телеграм.

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"

Ранее "Телеграф" писал, что на Гостомельском шоссе под Киевом аварии происходят регулярно, так в июле здесь перевернулся автобус с пассажирами.