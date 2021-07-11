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ДТП с маршруткой на Гостомельском шоссе: появились данные о пострадавших (эксклюзивные фото)

ДТП с маршруткой на Гостомельском шоссе: появились данные о пострадавших (эксклюзивные фото)
14:24 Сегодня Телеграф Фото: Телеграф

В воскресенье, 11 июля, утром на Гостомельском шоссе недалеко от Гостомеля (Киевская обл.) произошло дорожное происшествие с участием малолитражки Hyundai и микроавтобуса Mercedes, перевозившего пассажиров. В результате ДТП никто не погиб, но многие пострадали и были госпитализированы.

Об этом сообщает с места ДТП корреспондент "Телеграфа".

Предварительно, в результате столкновения двух автомобилей травмы различной степени тяжести получили и были госпитализированы от семи до девяти пассажиров микроавтобуса.

Они доставлены в больницы Бучи и Киева.

Обстоятельства и причины этого происшествия уточняются.

Водитель Hyundai утверждает, что бус двигался слишком быстро и, зацепив его машину, потерял управление. Он также утверждал, что ему вменяют то, что он "подрезал" машину с людьми.

Мнение водителя Mercedes выяснить не удалось.

По одной из версий, микроавтобус на маршруте не был задействован. Ему нужно было в Киев, и он в Тетереве взял попутчиков.

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"

Напомним, как писал "Телеграф", в ночь на 11 июля под Киевом в ДТП пострадал мужчина и шестилетний ребенок.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
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Киев, ДТП, Авария.
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