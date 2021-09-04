Водій згорів заживо за хвилини: ексклюзивні фото 18+ з місця ДТП із займанням під Києвом

На Гостомельському шосе під Києвом в ніч на 4 вересня зіткнулися два автомобілі.

Водій одного з них загинув на місці — його затисло в палаючому авто.

Як повідомляє кореспондент "Телеграфа" з місця події, зіткнулися Honda Accord і Fiat. Хонда з трьома людьми в салоні їхала в бік Ірпеня, Фіат рухався назустріч. Несподівано він виїхав зі своєї смуги і врізався в Хонду.

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Після удару автомобіль спалахнув. Водій вантажного автомобіля, що їхав повз, намагався допомогти водієві Фіата вибратися, але марно. Водія затиснуло в салоні і він загинув за кілька хвилин.

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Співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій, що прибули на виклик, погасили загоряння і дістали тіло водія Фіата. Трьох постраждалих — водія і двох пасажирів Хонди направили в лікарню. Їх стан не викликав побоювань у медиків, повідомляє кореспондент.

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На місці працювала слідча група, з’ясовують особу загиблого. Фото з тілом загиблого на сайті заретушовані з етичних міркувань. Кадри без цензури можна побачити в нашому телеграм.

Фото: Василь Мозговий, "Телеграф"

Раніше "Телеграф" писав, що на Гостомельському шосе під Києвом аварії відбуваються регулярно, так в липні тут перекинувся автобус з пасажирами.