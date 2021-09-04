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Водій згорів заживо за хвилини: ексклюзивні фото 18+ з місця ДТП із займанням під Києвом

Автор
Г. Михайлова
Дата публікації
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Автор
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ДТП сталася поблизу поста поліції Новина оновлена 04 вересня 2021, 08:02
ДТП сталася поблизу поста поліції

На Гостомельському шосе під Києвом в ніч на 4 вересня зіткнулися два автомобілі.

Водій одного з них загинув на місці — його затисло в палаючому авто.

Як повідомляє кореспондент "Телеграфа" з місця події, зіткнулися Honda Accord і Fiat. Хонда з трьома людьми в салоні їхала в бік Ірпеня, Фіат рухався назустріч. Несподівано він виїхав зі своєї смуги і врізався в Хонду.

Займання авто на Гостомельському шосе гасили рятувальники
Займання авто на Гостомельському шосе гасили рятувальники
В аварії постраждали троє людей
В аварії постраждали троє людей
Водій Фіата загинув на місці
Водій Фіата загинув на місці
Постраждалих доправили до лікарні
Постраждалих доправили до лікарні

Після удару автомобіль спалахнув. Водій вантажного автомобіля, що їхав повз, намагався допомогти водієві Фіата вибратися, але марно. Водія затиснуло в салоні і він загинув за кілька хвилин.

Згорілий Фіат на Гостомельському шосе
Згорілий Фіат на Гостомельському шосе
Рятувальники деблокують тіло
Рятувальники деблокують тіло
Частини згорілого автомобіля
Частини згорілого автомобіля
Загиблий в машині
Загиблий в машині
Автомобіль вигорів практично дотла
Автомобіль вигорів практично дотла
Обгорілий кістяк авто
Обгорілий кістяк авто

Співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій, що прибули на виклик, погасили загоряння і дістали тіло водія Фіата. Трьох постраждалих — водія і двох пасажирів Хонди направили в лікарню. Їх стан не викликав побоювань у медиків, повідомляє кореспондент.

Ліквідація наслідків ДТП
Ліквідація наслідків ДТП
Тіло загиблого в ДТП
Тіло загиблого в ДТП
Машина другого учасника ДТП
Машина другого учасника ДТП
Хонду також довелося гасити
Хонду також довелося гасити

На місці працювала слідча група, з’ясовують особу загиблого. Фото з тілом загиблого на сайті заретушовані з етичних міркувань. Кадри без цензури можна побачити в нашому телеграм.

Фото: Василь Мозговий, "Телеграф"

Раніше "Телеграф" писав, що на Гостомельському шосе під Києвом аварії відбуваються регулярно, так в липні тут перекинувся автобус з пасажирами.

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