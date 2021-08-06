На трассе "Киев-Чоп" грузовик смял легковушку - есть погибший, у одного из водителей нашли наркотики (фото, видео)

Ранним утром 6 августа на трассе "Киев - Чоп" в Ровенской области возле пгт Квасилов произошла авария легковушки ВАЗ и грузовика Scania. Водитель ВАЗа погиб на месте.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

(Фото: ГСЧС)

Спасателям пришлось вырезать тело водителя ВАЗ 21099 из авто. Водитель грузовика получил незначительные травмы.

Водитель ВАЗа, 42-летний житель Ровно, по неустановленной причине выехал на встречную полосу. Так он столкнулся с грузовиком, которым управлял 37-летний харьковчанин, сообщает Нацполиция.

(Фото: Национальна полиция)

Прибывшие на место полицейские при осмотре вещей погибшего водителя нашли в его вещах наркотики. Всего 9 полиэтиленовых пакетов и четыре бумажных свертка с подозрительным кристаллическим веществом. Также нашли устройство для курения.

(Фото: Национальная полиция)

По обоим фактам - ДТП и обнаружению веществ, похожих на наркотические, начато следствие.

Ранее "Телеграф" рассказывал про ДТП на Львовщине с грузовиком и иномаркой, там погиб сын известного бизнесмена.