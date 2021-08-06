Под Львовом в ДТП погиб сын известного бизнесмена - что известно про аварию (фото)

В Брюховичах Львовской области похоронили Павла Крока, сына известного бизнесмена, который погиб в ДТП.

Об этом сообщает сайт Твоє місто.

ДТП произошло 4 августа на дороге Брюховичи - Львов. Водитель авто Porsche Cayman выехал на встречную полосу и врезался в грузовик МАN, который буквально смял легковушку.

(Фото: Национальная полиция)

Водитель "Порше" погиб на месте, чтобы достать его тело, привлекли спасателей из Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Водитель грузовика получил легкие травмы.

За рулем легкового автомобиля был Павел Крок. Погибшему мужчине было 23 года. Павел Крок долгое время жил и учился в Австрии, в Венском университете экономики и бизнеса. Он сын бизнесмена из Львова Ростислава Крока и его супруги Ульяны.

(Фото: Facebook)

Ростислав Крок является совладельцем курорта "Перлына Карпат" ("Жемчужина Карпат") в Славском. Также он является бенефициаром или основателем еще 10 компаний среди которых "ЗАХІДЕНЕРГОМОНТАЖБУД" и "Галицкая инновационная компания".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ДТП легкового автомобиля и фуры произошло в Ровенской области - погибла молодая девушка.