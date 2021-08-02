На трассе Киев-Чоп грузовик раздавил легковушку: в салоне BMW погибла 18-летняя девушка (фото)

В Ровенской области вблизи села Корнин на трасе "Киев-Чоп" вечером в воскресенье, 1 июля, водитель легкового автомобиля "BMW" вылетел на встречную полосу и врезался в фуру. В следствие ДТП погибла девушка 2003 года рождения.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Ровенской области на странице в Facebook.

Спасатели получили сообщение об аварии около 20:15 вечера и сразу же выехали на место события.

Полицейские выяснили, что 23-летний водитель на огромной скорости ехал по трассе, резко затормозил и его выбросило на встречную полосу, где как раз в тот момент ехал грузовой автомобиль Scania, в который он и врезался.

Пассажирка "BMW" погибла на месте, а водителя легкового авто госпитализировали в больницу.

Его состояние удовлетворительное и угрозы жизни нет. Водитель фуры не пострадал, как сообщают работники полиции.

Для оказания помощи потерпевшим в ДТП задействовали 3 единицы спецтехники ГСЧС и 12 спасателей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 1 августа недалеко от села Новокарбовка Одесской области произошло ДТП с участием "Mercedes-Benz Vito", "Ford Fiesta" и "Renault Megane" - пострадали три человека, в том числе дети.

Напоминаем, что вчера 1 августа также произошла смертельная авария в Днепропетровской области: ВАЗ на полном ходу влетел в бетонный булыжник.