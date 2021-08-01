Три человека пострадали в тройном ДТП на трассе Киев-Одесса (фото)

Около семи часов утра 1 августа недалеко от села Новокарбовка Подольского района в Одесской области произошло ДТП с участием "Mercedes-Benz Vito", "Ford Fiesta" и "Renault Megane" - пострадали три человека, в том числе дети.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

Автомобили столкнулись на автодороге "Киев-Одесса" на 323-м километре, где сейчас из-за происшествия усложнилось движение транспорта.

В результате аварии пострадали две девочки 6-ти и 11-ти лет, а также 45-летняя женщина.

Пока что об их состоянии ничего не известно, как говорят работники полиции.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции №1 Подольского районного управления.

По словам правоохранителей, на данный момент они выясняют обстоятельства события и решают вопрос правовой квалификации ДТП.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ночь на 30 июля в Полтавской области произошло ДТП на железной дороге с участием тяжелой фуры и поезда, который перевозил военных и технику.

Напоминаем, что 29 июля в Польше поезд врезался в грузовик на железнодорожном переезде, в результате чего травмировалось восемь человек.