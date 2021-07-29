Близ Николаева загорелся поезд ИнтерСити сообщением "Киев-Херсон" (фото)

Вблизи Николаева в среду, 28 июля, вечером произошел пожар пассажирского поезда 767 ИнтерСити сообщением "Киев-Херсон", в результате чего был поврежден задний отсек тепловоза, а пассажирские вагоны пришлось отцеплять от него.
Об этом в ночь на четверг сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области на своей странице в соцсети Facebook.
Согласно сообщению, информация о пожаре поезда поступила к спасателям в 21:25 среды.
"По прибытию установлено, что горит задний отсек тягового тепловоза на площади 6 кв м", - рассказали в ГСЧС.
В Службе также опубликовали фото с места ЧП:
9 пассажирских вагонов, в которых находился 71 человек, в том числе 60 пассажиров, отцепилиот тепловоза.
В 21:45 пожар был локализован, в 21:55 - ликвидирован на той же площади.
Причина возгорания устанавливается.
Жертв и пострадавших нет.
"В 22:11 пассажирский поезд отправлен на станцию Николаев, а в 22:57, после формирования, до конечной станции Херсон", - добавили в ГСЧС.
Как сообщалось, 28 июля вечером в Ровно произошел пожар на территории трансформаторной подстанции, в результате чего часть областного центра оказалась обесточена.