Близ Николаева загорелся поезд ИнтерСити сообщением "Киев-Херсон" (фото)

Вблизи Николаева в среду, 28 июля, вечером произошел пожар пассажирского поезда 767 ИнтерСити сообщением "Киев-Херсон", в результате чего был поврежден задний отсек тепловоза, а пассажирские вагоны пришлось отцеплять от него.

Об этом в ночь на четверг сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области на своей странице в соцсети Facebook.

Согласно сообщению, информация о пожаре поезда поступила к спасателям в 21:25 среды.

"По прибытию установлено, что горит задний отсек тягового тепловоза на площади 6 кв м", - рассказали в ГСЧС.

В Службе также опубликовали фото с места ЧП:

9 пассажирских вагонов, в которых находился 71 человек, в том числе 60 пассажиров, отцепилиот тепловоза.

В 21:45 пожар был локализован, в 21:55 - ликвидирован на той же площади.

Причина возгорания устанавливается.

Жертв и пострадавших нет.

"В 22:11 пассажирский поезд отправлен на станцию Николаев, а в 22:57, после формирования, до конечной станции Херсон", - добавили в ГСЧС.

Как сообщалось, 28 июля вечером в Ровно произошел пожар на территории трансформаторной подстанции, в результате чего часть областного центра оказалась обесточена.