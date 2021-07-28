Часть Ровно осталась без электричества: причины ЧП (фото)

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Обновлено 21:18 Сегодня Телеграф ГСЧС

В среду, 28 июля, вечером в Ровно проишел пожар на территории трансформаторной подстанции, в результате чего часть областного центра оказалась обесточена.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

Согласно информации, пожар в отдельно стоящем трансформаторе на территории подстанции по ул. Мельничная возник в 20:00.

Ровно_пожар

По данным ГСЧС, уже в 20:47 пожар был ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет.

К тушению привлекалось 30 человек и 5 единиц техники ГСЧС.

Ровно_пожар

В настоящее время бригады Ровнеоблэнерго осуществляют мероприятия по восстановлению электроснабжения.

Как сообщалось, 20 июля на заводе "РовноАзот" произошел взрыв, вследствие чего в воздух выбросило облако желтого смога. 

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Пожар, Ровно, Электричество, Подстанция, Свет, ГСЧС, Трансформатор.
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