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Смертельное ДТП в Днепропетровской области: ВАЗ на полном ходу влетел в бетонный булыжник (фото)

Смертельное ДТП в Днепропетровской области: ВАЗ на полном ходу влетел в бетонный булыжник (фото)
Обновлено 10:52 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

В воскресенье, 1 августа, возле переулка Волгоградского города Новомосковск Днепропетровской области произошло смертельное ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Водитель легкового автомобиля "ВАЗ 210994-20" не справился с управлением и совершил наезд на бетонный камень.

В результате столкновения погиб водитель легкового автомобиля (мужчина 1994 года рождения) и пострадал пассажир (мужчина 1992 года рождения). Пострадавшего сотрудники экстренной медицинской помощи госпитализировали Новомосковскую центральную районную больницу.

ДТП в Новомосковске 1.08.2021

Фото: ГСЧС

ДТП в Новомосковске 1.08.2021

Фото: ГСЧС

ДТП в Новомосковске 1.08.2021

Фото: ГСЧС

А тело мужчины из поврежденного автомобиля спасатели достали с помощью аварийно-спасательного оборудования.

Работниками Национальной полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.

К ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия привлечено 6 человек личного состава и 2 единицы техники Главного управления.

Напомним, как сообщал "Телеграф", 30 июля в Полтавской области произошло ДТП на железной дороге с участием тяжелой фуры и поезда.

А 26 июля на трассе Киев-Чоп во Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие в результате которого пострадали шесть человек, четверо из которых – дети.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
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ДТП, Авария, ГСЧС, Происшествие.
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