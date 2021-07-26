Во Львовской области на трассе столкнулись "Хонда" и "Шкода": пострадали 6 человек, в том числе дети

На трассе Киев-Чоп во Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие в результате которого пострадали шесть человек, четверо из которых – дети.

Об этом в понедельник, 26 июля, сообщает пресс-служба управления Патрульной полиции во Львовской области.

По информации пресс-службы региона, авария произошла возле села Розвадов. В результате ДТП столкнулись автомобили "Хонда" и "Шкода".

Из-за аварии на трассе было усложнено движение транспорта, пробка из авто растянулась практически на километр в обе стороны.

В данный момент полиция устанавливает все обстоятельства и причины ДТП.

Кроме того в полиции отметили, что сейчас из-за селевого потока осложнен проезд на трассе Киев-Чоп возле села Коростов. Село Коростов расположено в горной части Стрыйского района.

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