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Во Львовской области на трассе столкнулись "Хонда" и "Шкода": пострадали 6 человек, в том числе дети

Во Львовской области на трассе столкнулись "Хонда" и "Шкода": пострадали 6 человек, в том числе дети
10:18 Сегодня Телеграф

На трассе Киев-Чоп во Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие в результате которого пострадали шесть человек, четверо из которых – дети.

Об этом в понедельник, 26 июля, сообщает пресс-служба управления Патрульной полиции во Львовской области.

По информации пресс-службы региона, авария произошла возле села Розвадов. В результате ДТП столкнулись автомобили "Хонда" и "Шкода".

Из-за аварии на трассе было усложнено движение транспорта, пробка из авто растянулась практически на километр в обе стороны.

В данный момент полиция устанавливает все обстоятельства и причины ДТП.

Кроме того в полиции отметили, что сейчас из-за селевого потока осложнен проезд на трассе Киев-Чоп возле села Коростов. Село Коростов расположено в горной части Стрыйского района.

Напомним, что 24 июля возле города Радомско на автомобиле Nissan женщина выехала на встречную полосу и врезалась в автобус с 9 людьми (среди их 7 украинцев), у нее в крови было обнаружено 4 промилле алкоголя.

Как писал "Телеграф", в Одессе возле детского центра "Молодая гвардия" автомобиль Mitsubishi врезался в два других автомобиля и задел пешеходов. 

В Харькове опубликовали полный список камер для автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Их установили по 11 адресам города. Список появился в едином городском реестре актов. Камеры располагаются на крупнейших транспортных артериях Харькова, их расположение депутаты Харьковского горсовета утвердили на сессии.

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Наталья Магдык
Автор: Наталья Магдык
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Львовская область, ДТП, Авария, Трасса.
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