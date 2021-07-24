Трое в критическом состоянии: автобус с украинцами попал в серьезную аварию в Польше (фото)

В Польше утром субботы, 24 июля, автобус с украинскими заробитчанами попал в ДТП - 10 человек госпитализировали в больницы, трое в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает RMF 24.

Авария произошла в Лодзинском воеводстве на трассе возле города Радомско.

Там столкнулись и перевернулись в кюветы на противоположных сторонах дороги автобус Volkswagen и Nissan Qashqai.

Польское издание пишет, что в салоне автобуса было 9 пассажиров, среди них семь граждан Украины. Пострадали все, кто находился в транспорте, а также водитель легкового автомобиля.

Всех потерпевших направили в медицинские учреждения.

По данным полиции Радомская, трое пассажиров автобуса находятся в крайне тяжелом состоянии.

Водителем Nissan оказалась 36-летняя жительница гмины Гидле, которую также госпитализировали.

Первый тест на алкоголь в крови женщины показал 4 промилле. Полиция предварительно установила, что она вызвала столкновение с автобусом, неожиданно выехав на противоположную полосу движения.

Сейчас детали аварии выясняет полиция с участием прокурора.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что число украинских заробитчан в Польше стремительно растет.

Также напоминаем о том, как в польском селе украинцы чуть не погибли в пожаре, но их спасли местные.