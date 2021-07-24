Число заробитчан стремительно растет: Польша подсчитала число выданных рабочих виз

Шенгенских и национальных виз в Польшу выдали на треть больше за первое полугодие 2021 чем в аналогичный период прошлого года. В 2021 году в Польшу оформили 411 414 виз.

Об этом сообщает Укринформ.

Наибольшей популярностью пользуются национальные визы (типа D), которые дают право на въезд и работу в течение 180 дней. Такие визы оформили более 411 тысяч раз.

Шенгенских виз (типа С) оформили за полгода всего 44.

Лидером по выданным визам стал Львов - более трети всех документов. Там визы получили 152 736 раз. Также популярностью пользуются дипломатические учреждения в Луцке и Харькове.

При этом высок и уровень отказов. В шести городах - Харькове, Киеве, Виннице, Львове, Луцке и Одессе не выдали польскую визу более 20 тысяч раз.

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