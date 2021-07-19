Скачать
Понедельник, 19.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Итоги дня 19 июля: "потоп" в Киеве, визит Зеленского в Грузию
Итоги дня 19 июля: "потоп" в Киеве, визит Зеленского в Грузию
Ливни размыли старое кладбище на Одесчине: посреди дороги вылезли человеческие кости (фото)
Ливни размыли старое кладбище на Одесчине: посреди дороги вылезли человеческие кости (фото)
Москва тормозит Киев по пути в ЕС, но трудности только мотивируют украинцев - Зеленский
Москва тормозит Киев по пути в ЕС, но трудности только мотивируют украинцев - Зеленский
"С***ываю из Украины, пока гражданство": киевлянин сжег на камеру поддельный паспорт (видео)
"С***ываю из Украины, пока гражданство": киевлянин сжег на камеру поддельный паспорт (видео)

Украинские заробитчане чуть не погибли при пожаре в польском селе, но их спасли из огня местные

Украинские заробитчане чуть не погибли при пожаре в польском селе, но их спасли из огня местные
19:54 Сегодня Телеграф иллюстративное фото

В Польше двое жителей села Любучев (Поморское воеводство) спасли с десяток людей во время пожара в помещении старой риги, в котором тогда находились работники из Украины.

Об этом сообщает польское издание Yavp.pl.

На момент возгорания не было известно, сколько людей находилось в помещении и огонь распространялся очень быстро, а само помещение было закрыто снаружи.

Происходящее увидели двое местных жителей села. Они обнаружили, что нескольким лицам удалось выскочить наружу, но еще несколько оставалось внутри. Тогда мужчины перескочили через забор во двор, где горело здание, и смогли вывести из задымленного и охваченного огнем помещения еще шесть человек. Пострадавшие успели надышаться угарным газом и не могли двигаться. 

Потом местные спасатели увидели еще 2-х работников из Украины и помогли им выбраться наружу. Один украинец получил серьезные ожоги и был госпитализирован вертолетом в специализированную больницу в городе Грыфице, а другой с отравлением угарным газом был доставлен в больницу в Гдыне.

Из неофициальных источников известно, что помещение старой риги использовалось как жилье для временных работников из Украины. 

Сейчас делом занимается районная прокуратура в польском городе Слупск. Правоохранительные органы заявляют, что именно там выяснят причину пожара и почему здание было закрыто извне.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в России в Карелии из-за лесных пожаров загорелась деревня.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
Просмотры: 275

Все по теме:

Пожар, Польша, Украины, Спасение людей, Поморское воеводство.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинская певица заняла второе место на "Славянском базаре 2021" в Витебске
02 В России возле Питера нашли подземную тюрьму с крематорием: подробности
03 Жаркая и взрывоопасная Одесса: на пляжах города вспыхивают массовые драки и потасовки (видео)
04 Бандиты расстреляли 13 полицейских и скрылись в лесу: подробности
05 Не из пробирки: ученые удивили новой информацией о появлении коронавируса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Геополитические игры Украины: стоит ли Киеву смотреть на Восток и как следует вести себя с Западом
Геополитические игры Украины: стоит ли Киеву смотреть на Восток и как следует вести себя с Западом
Двигался зигзагами, сметая все на своем пути: в Испании автомобиль протаранил террасу бара (видео)
Двигался зигзагами, сметая все на своем пути: в Испании автомобиль протаранил террасу бара (видео)
В Китае вводят драконовские меры для невакцинированных от коронавируса
В Китае вводят драконовские меры для невакцинированных от коронавируса
На пост Генсека НАТО претендуют три женщины: одна из них может сильно взбесить Россию
На пост Генсека НАТО претендуют три женщины: одна из них может сильно взбесить Россию
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь