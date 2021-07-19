Украинские заробитчане чуть не погибли при пожаре в польском селе, но их спасли из огня местные

В Польше двое жителей села Любучев (Поморское воеводство) спасли с десяток людей во время пожара в помещении старой риги, в котором тогда находились работники из Украины.

Об этом сообщает польское издание Yavp.pl.

На момент возгорания не было известно, сколько людей находилось в помещении и огонь распространялся очень быстро, а само помещение было закрыто снаружи.

Происходящее увидели двое местных жителей села. Они обнаружили, что нескольким лицам удалось выскочить наружу, но еще несколько оставалось внутри. Тогда мужчины перескочили через забор во двор, где горело здание, и смогли вывести из задымленного и охваченного огнем помещения еще шесть человек. Пострадавшие успели надышаться угарным газом и не могли двигаться.

Потом местные спасатели увидели еще 2-х работников из Украины и помогли им выбраться наружу. Один украинец получил серьезные ожоги и был госпитализирован вертолетом в специализированную больницу в городе Грыфице, а другой с отравлением угарным газом был доставлен в больницу в Гдыне.

Из неофициальных источников известно, что помещение старой риги использовалось как жилье для временных работников из Украины.

Сейчас делом занимается районная прокуратура в польском городе Слупск. Правоохранительные органы заявляют, что именно там выяснят причину пожара и почему здание было закрыто извне.

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