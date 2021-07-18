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Масштабный лесной пожар вспыхнул под Питером, огонь уже добрался до деревень (видео)

Масштабный лесной пожар вспыхнул под Питером, огонь уже добрался до деревень (видео)
Обновлено 22:07 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Неподалеку от российского Санкт-Петербурга - в Карелии - вспыхнули лесные пожары. 

Как сообщает Readovka, несмотря на заверения властей о том, что ситуация под контролем, местные жители бьют тревогу, поскольку огонь уже перекинулся на ближайшую деревню Найстенъярви . 

"По сообщениям добровольцев, не всех жителей удалось эвакуировать — некоторые побоялись оставить свои дома и предпочли остаться и продолжают бороться со стихией", - говорится в сообщении. 

Указывается, что некоторые жители выезжали, успев прихватить с собой лишь документы да медикаменты. Впрочем части из них пришлось вернуться, поскольку огонь распространяется слишком быстро и отрезает людей от дорог между поселками. 

Также известно, что пожары начались еще 14 июля, однако авиацию для тушения было привлечено лишь в воскресенье, 18 июля. 

Вместе с тем, глава Карелии Артур Парфенчиков заявил о начале эвакуации Найстенъярви. 

Как сообщалось ранее, масштабные пожары зафиксированы и в другой части России. В Якутии огнем объяты 250 тысяч гектаров из-за чего город Якутск укутало густым смогом, а в воздухе зафиксирован опасно высокий уровень загрязнения. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 184

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Пожары, Россия, Карелия, Стихийное бедствие.
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