Масштабный лесной пожар вспыхнул под Питером, огонь уже добрался до деревень (видео)

Неподалеку от российского Санкт-Петербурга - в Карелии - вспыхнули лесные пожары.

Как сообщает Readovka, несмотря на заверения властей о том, что ситуация под контролем, местные жители бьют тревогу, поскольку огонь уже перекинулся на ближайшую деревню Найстенъярви .

"По сообщениям добровольцев, не всех жителей удалось эвакуировать — некоторые побоялись оставить свои дома и предпочли остаться и продолжают бороться со стихией", - говорится в сообщении.

Указывается, что некоторые жители выезжали, успев прихватить с собой лишь документы да медикаменты. Впрочем части из них пришлось вернуться, поскольку огонь распространяется слишком быстро и отрезает людей от дорог между поселками.

Также известно, что пожары начались еще 14 июля, однако авиацию для тушения было привлечено лишь в воскресенье, 18 июля.

Вместе с тем, глава Карелии Артур Парфенчиков заявил о начале эвакуации Найстенъярви.

Как сообщалось ранее, масштабные пожары зафиксированы и в другой части России. В Якутии огнем объяты 250 тысяч гектаров из-за чего город Якутск укутало густым смогом, а в воздухе зафиксирован опасно высокий уровень загрязнения.