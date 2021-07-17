Воздух фактически ядовит: в российском Якутске назревает экологическая катастрофа (фото, видео)

В российском Якутске на фоне непрекращающихся лесных пожаров зафиксировано опасно большое превышение нормы загрязнения воздуха.

Об этом сообщает Nexta.

"По данным сервиса IQAir, концентрация вредных частиц в воздухе в 100 раз выше допустимой ВОЗ нормы — то есть воздух в городе фактически ядовит. В зависимости от района индекс качества воздуха составляет от 728 до 910 AQI", - говорится в сообщении.

В сообщении указывается, что причиной столь высокого загрязнения является то, что неподалеку огнем объяты 250 тысяч гектаров.

Местные власти порекомендовали жителям города держать окна плотно закрытыми и, по возможности, не выходить на улицу.

так прямо сейчас выглядит Якутск из-за лесных пожаров ГОРОД НЕ ПРИГОДЕН И ДАЖЕ ОПАСЕН ДЛЯ ЖИЗНИ pic.twitter.com/bVbrrlI0WA — йша (@ceruleanwax) July 17, 2021

Как сообщалось ранее, в июне масштабные пожары вспыхнули в Мурманской области.

А в июле огонь прокатился по Челябинской области, повредив жилые дома.