Якутию охватили сотни пожаров, огонь вплотную подошел к населенным пунктам (видео, фото)

Якутию (РФ) захватили сотни природных пожаров.

Об этом 30 июня сообщили в Телеграм-канале "База".

Согласно данным Авиалесоохраны, в регионе замечены 314 природных пожаров, при том, что уже ликвидировано 46.

Сообщается, что сложная лесопожарная обстановка наблюдается на территории:

Верхневилюйского района,

Вилюйского района,

Горного района,

Жиганского района,

Кобяйского района,

Мирнинского района,

Нюрбинского района,

Нерюнгринского района,

Олекминского района,

Оймяконского района,

Усть-Майского района,

Томпонского района,

Сунтарского района.

Там зарегистрировано 258 очагов, на общей площади с момента обнаружения свыше 259 000 гектар. В особой близости от пожаров находятся такие населенные пункты:

Ударник,

Уолба,

Эльдикан,

Телиги.

Фото: МЧС России по Якутии

В сети показали видео из Якутии, на федеральной трассе "Колыма":

Напомним, что ранее в Польше обнаружили рекордно большую по размерам градину - ее длина по диагонали достигла 13,5 см.