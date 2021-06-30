Якутию охватили сотни пожаров, огонь вплотную подошел к населенным пунктам (видео, фото)

Якутию (РФ) захватили сотни природных пожаров.
Об этом 30 июня сообщили в Телеграм-канале "База".
Согласно данным Авиалесоохраны, в регионе замечены 314 природных пожаров, при том, что уже ликвидировано 46.
Сообщается, что сложная лесопожарная обстановка наблюдается на территории:
Там зарегистрировано 258 очагов, на общей площади с момента обнаружения свыше 259 000 гектар. В особой близости от пожаров находятся такие населенные пункты:
Фото: МЧС России по Якутии
В сети показали видео из Якутии, на федеральной трассе "Колыма":
Напомним, что ранее в Польше обнаружили рекордно большую по размерам градину - ее длина по диагонали достигла 13,5 см.