Скачать
Среда, 30.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Путин понимает величие России как "тюрьму народов": что стоит за словами президента РФ об Украине
Путин понимает величие России как "тюрьму народов": что стоит за словами президента РФ об Украине
Рынок земли, рост пенсий и соцвыплат, деньги вместо бэби-боксов: что ждет украинцев с 1 июля
Рынок земли, рост пенсий и соцвыплат, деньги вместо бэби-боксов: что ждет украинцев с 1 июля
Тимошенко уже ищет замену Кличко: у президента рассказали про войну с мэром Киева
Тимошенко уже ищет замену Кличко: у президента рассказали про войну с мэром Киева
"Белый дом накажет Зеленского за предательство", - эксперт о возможных последствиях срыва операции по ЧВК "Вагнера"
"Белый дом накажет Зеленского за предательство", - эксперт о возможных последствиях срыва операции по ЧВК "Вагнера"

Якутию охватили сотни пожаров, огонь вплотную подошел к населенным пунктам (видео, фото)

Якутию охватили сотни пожаров, огонь вплотную подошел к населенным пунктам (видео, фото)
15:25 Сегодня Телеграф

Якутию (РФ) захватили сотни природных пожаров. 

Об этом 30 июня сообщили в Телеграм-канале "База".

Согласно данным Авиалесоохраны, в регионе замечены 314 природных пожаров, при том, что уже ликвидировано 46.

Сообщается, что сложная лесопожарная обстановка наблюдается на территории:

  • Верхневилюйского района,
  • Вилюйского района,
  • Горного района,
  • Жиганского района,
  • Кобяйского района,
  • Мирнинского района,
  • Нюрбинского района,
  • Нерюнгринского района,
  • Олекминского района,
  • Оймяконского района,
  • Усть-Майского района,
  • Томпонского района,
  • Сунтарского района.

Там зарегистрировано 258 очагов, на общей площади с момента обнаружения свыше 259 000 гектар. В особой близости от пожаров находятся такие населенные пункты:

  • Ударник, 
  • Уолба, 
  • Эльдикан,
  • Телиги. 

Якутия пожар

Фото: МЧС России по Якутии

В сети показали видео из Якутии, на федеральной трассе "Колыма":

Напомним, что ранее в Польше обнаружили рекордно большую по размерам градину - ее длина по диагонали достигла 13,5 см.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 99

Все по теме:

Пожар, Россия, Якутия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Спасибо, Швеция, дальше мы сами: сеть заполонили шутки и мемы про победу Украины на Евро-2020
02 Швеция - Украина: видео страшной травмы Беседина
03 "Эта команда заслужила победу": первые слова Шевченко после победы над шведами
04 Сборная Украины в эмоциональном матче со Швецией пробилась в четвертьфинал Евро-2020 (видео)
05 Ницой обрушилась с критикой на Довбика за русский язык, но за него тут же вступился Мосийчук
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Семейная трагедия в Черкасской области: отец выстрелил в спину сыну и покончил с собой
Семейная трагедия в Черкасской области: отец выстрелил в спину сыну и покончил с собой
&quot;Гордимся!! Любим!! Верим!!&quot;: как украинские звезды отреагировали на победу сборной Украины
"Гордимся!! Любим!! Верим!!": как украинские звезды отреагировали на победу сборной Украины
Путин увидел американский след в истории с проходом эсминца Defender у берегов Крыма
Путин увидел американский след в истории с проходом эсминца Defender у берегов Крыма
Праздновали победу? Депутаты массово опоздали на заседание Рады после матча Украины со Швецией (фото)
Праздновали победу? Депутаты массово опоздали на заседание Рады после матча Украины со Швецией (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь