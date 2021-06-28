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Едва поместилась в руку: в Польше установили необычный рекорд благодаря граду (фото)

Едва поместилась в руку: в Польше установили необычный рекорд благодаря граду (фото)
Обновлено 21:02 Сегодня Телеграф

В Польше обнаружили рекордно большую по размерам градину - ее длина по диагонали достигла 13,5 см.

Об этом сообщает в Facebook общество Skywarn Polska (Польские охотники за штормами).

Чтобы понять, насколько большая градина по размеру, ролька, нашедшая ее, сделала соответствующее фото с линейкой для измерения длины. Как оказалось, это была самая большая по размерам градина, которую когда-либо видели в Польше.

По словам женщины, во время града она видела еще большие по размерам градины. Однако, из соображений безопасности не решилась их поднять во время непогоды.

В Skywarn Polska отметили: на фото показано, что градина была длиной 14,5 см по диагонали. Впрочем, с учетом возможной погрешности в Европейской базе данных о суровой погоде (ESWD) ее длину указали как 13,5 см.

Предыдущий рекорд крупнейшей по размерам градины в Польше был зафиксирован в 2019 году. Ее размер составил 12 см.

Как сообщал "Телеграф", над Чехией пронесся мощный торнадо, который  опустошил целые жилые районы. Позже появилось видео жутких последствий торнадо в Чехии.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 387

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Польша, Фото, Рекорды, Грады.
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