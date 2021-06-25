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Мощнейший торнадо разрушил четыре села в Чехии, минимум 300 пострадавших, есть жертвы (фото, видео)

Мощнейший торнадо разрушил четыре села в Чехии, минимум 300 пострадавших, есть жертвы (фото, видео)
Обновлено 08:19 Сегодня Телеграф фото: ceskenoviny.cz

На юго-восточный регион Чехии,  неподалеку от границы со Словакией и Австрией, пронесся мощный торнадо, который  опустошил целые жилые районы. Сообщается о жертвах и как минимум о 300 пострадавших.

Об этом сообщает ВВС.

Так, директор больницы города Годонин в интервью чешскому телевидению сообщил об одном погибшем.

С различными травмами в больницу было доставлено около 200 человек.

В свою очередь, журналисты со ссылкой на данные МВД и минздрава Чехии называют общую цифру примерно в 300 раненых.

Также известно о жертвах, но точного их количества пока нет.

Торнадо оказался настолько разрушительным, что пострадавшие регионы выглядят как после бомбежки. Торнадо сопровождался градом, горошины которого достигали 10 см. 120 тысяч домов остались без света.

Как сообщал "Телеграф", около недели назад аннексированную Ялту (Крым) накрыл масштабный потоп, последствия которого показали с высоты птичьего полета. В результате потопа в Ялте погиб человек, а пострадали не менее 40 человек

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 242

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Чехия, Жертвы, Торнадо, Видео, Пострадавшие.
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